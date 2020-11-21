Pedofili nedir, ne demek? Pedofili anlamı

Gündeme gelen pedofili, ciddi bir rahatsızlıktır. Bu tip insanlar, kendi yaşıtları ile bir iletişim kurmakta zorlanan, ergenliğe yeni girmiş ya da henüz girmeyen kız ya da erkek çocuklarına ilgi duyan kimseler olmaktadır. Hem kadınlarda hem de erkeklerde görülen bir psikoseksüel durum olan bir diğer karşılığı da ‘sübyancılık’ olan pedofili, daha çok erkek bireylerde karşılaşılmaktadır. Yapılan araştırmalara göre bu tip kişiler, genellikle yakınlarında olan çocuklara (akraba v.b) yönelim göstermektedir. Dünyanın birçok yerinde ağır cezalara çarptırılan bu kişiler, cinsel suçlar içinde en ağır cezaya çarptırılmaktadır.
Son Güncelleme: 21.11.2020 17:20