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Pedofili nedir, ne demek? Pedofili anlamı

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören Pedofili nedir, ne demek? Pedofili anlamı ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 21 Kasım 2020 Cumartesi tarihli haberimizi inceleyerek Pedofili nedir, ne demek? hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

21 Kasım 2020 Cumartesi 17:20
Pedofili nedir, ne demek? Pedofili anlamı
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Son zamanlarda, gerek sosyal medya üzerinde gerekse gazete ve televizyonlar üzerinde adını sıkça duyduğumuz ‘pedofili’ rahatsızlığı, kendinden yaşça küçük ergenlik çağına ulaşmamış çocuk ve gençlere duyulan cinsel istek olarak adlandırılıyor. Dünyanın tamamında suç olarak nitelendirilse de ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkede sıkça karşılaşılan bir durum olmaktadır. 

Gündeme gelen pedofili, ciddi bir rahatsızlıktır. Bu tip insanlar, kendi yaşıtları ile bir iletişim kurmakta zorlanan, ergenliğe yeni girmiş ya da henüz girmeyen kız ya da erkek çocuklarına ilgi duyan kimseler olmaktadır. Hem kadınlarda hem de erkeklerde görülen bir psikoseksüel durum olan bir diğer karşılığı da ‘sübyancılık’ olan pedofili, daha çok erkek bireylerde karşılaşılmaktadır. Yapılan araştırmalara göre bu tip kişiler, genellikle yakınlarında olan çocuklara (akraba v.b) yönelim göstermektedir. Dünyanın birçok yerinde ağır cezalara çarptırılan bu kişiler, cinsel suçlar içinde en ağır cezaya çarptırılmaktadır.



Son Güncelleme: 21.11.2020 17:20
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