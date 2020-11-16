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Pedofili ne için kullanılır, ne demektir?

Pazartesi günü sitemizde yer verdiğimiz Pedofili ne için kullanılır, ne demektir? haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına yansımaya devam ediyor. Kasım 16 2020 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları siz de hemen öğrenebilirsiniz.

16 Kasım 2020 Pazartesi 17:19
Pedofili ne için kullanılır, ne demektir?
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Son zamanlarda, gerek sosyal medya üzerinde gerekse gazete ve televizyonlar üzerinde adını sıkça duyduğumuz ‘pedofili’ rahatsızlığı, kendinden yaşça küçük ergenlik çağına ulaşmamış çocuk ve gençlere duyulan cinsel istek olarak adlandırılıyor. Dünyanın tamamında suç olarak nitelendirilse de ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkede sıkça karşılaşılan bir durum olmaktadır. 

Gündeme gelen pedofili, ciddi bir rahatsızlıktır. Bu tip insanlar, kendi yaşıtları ile bir iletişim kurmakta zorlanan, ergenliğe yeni girmiş ya da henüz girmeyen kız ya da erkek çocuklarına ilgi duyan kimseler olmaktadır. Hem kadınlarda hem de erkeklerde görülen bir psikoseksüel durum olan bir diğer karşılığı da ‘sübyancılık’ olan pedofili, daha çok erkek bireylerde karşılaşılmaktadır. Yapılan araştırmalara göre bu tip kişiler, genellikle yakınlarında olan çocuklara (akraba v.b) yönelim göstermektedir. Dünyanın birçok yerinde ağır cezalara çarptırılan bu kişiler, cinsel suçlar içinde en ağır cezaya çarptırılmaktadır.



Son Güncelleme: 16.11.2020 17:19
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