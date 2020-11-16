Pedofili ne için kullanılır, ne demektir?

Son zamanlarda, gerek sosyal medya üzerinde gerekse gazete ve televizyonlar üzerinde adını sıkça duyduğumuz ‘pedofili’ rahatsızlığı, kendinden yaşça küçük ergenlik çağına ulaşmamış çocuk ve gençlere duyulan cinsel istek olarak adlandırılıyor. Dünyanın tamamında suç olarak nitelendirilse de ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkede sıkça karşılaşılan bir durum olmaktadır.

Gündeme gelen pedofili, ciddi bir rahatsızlıktır. Bu tip insanlar, kendi yaşıtları ile bir iletişim kurmakta zorlanan, ergenliğe yeni girmiş ya da henüz girmeyen kız ya da erkek çocuklarına ilgi duyan kimseler olmaktadır. Hem kadınlarda hem de erkeklerde görülen bir psikoseksüel durum olan bir diğer karşılığı da ‘sübyancılık’ olan pedofili, daha çok erkek bireylerde karşılaşılmaktadır. Yapılan araştırmalara göre bu tip kişiler, genellikle yakınlarında olan çocuklara (akraba v.b) yönelim göstermektedir. Dünyanın birçok yerinde ağır cezalara çarptırılan bu kişiler, cinsel suçlar içinde en ağır cezaya çarptırılmaktadır.