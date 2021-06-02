Pazar günü semt pazar yerleri açık olacak mı?

1 Haziran'dan itibaren uygulanacak normalleşme takvimi belirlendi. Bu normalleşme takvimi Haziran ayı boyunca geçerli olacak. Vaka sayılarında ki düşüş ve vaka oranlarına göre Temmuz ayında yeniden karar verilecek. Haziran ayında aşılama hızının artmasıyla vaka oranlarında düşüş beklenmektedir. Kademeli normalleşme aşamasının ikinci etabında; hafta içi ve Cumartesi günleri 22:00-05:00 arasında; Pazar günü ise Cumartesi günü saat 22:00'den başlayarak Pazar gününün tamamı olacak şekilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak Pazartesi günü saat 05:00'te sona ermektedir. Pazar yerleri de bu kapsamda açık olacak. Pazar günü Pazar yerleri açık mı?

Pazar yerleri

Pazar yerleri (Pazar günleri hariç) 07:00-20:00 saatleri arasında Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Yönergesi gerekliliklerine uymak kaydıyla açık olacaktır.

Mekanların faaliyetleri nasıl gerçekleşecek?

İçişleri Bakanlığı, Haziran ayı boyunca uygulanacak normalleşme adımlarına ilişkin genelge yayınladı. Genelgede, mekanların uyması gereken kurallar ve sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklamalar yer almaktadır. Mekanlar,faaliyetlerini nasıl gerçekleştireceğini merak etmektedir.

restoran,kafe gibi yerlerin faaliyetlerine ilişkin genelgede alan kurallar şu şekildedir;

Sağlık Bakanlığı'nın "Salgın Yönetimi ve Çalışma Esasları"nda yer alan tüm düzenlemelere uymak kaydıyla, Masalar arası 2 metre, sandalyeler arası mesafe 60 cm bırakılması gerekmektedir. Açık alan aynı anda aynı masada yemek yiyen en fazla 3 kişi ve kapalı alanda en fazla 2 kişi masada bulunabilir.

Mekanlar, hafta içi ve cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00 - 24.00 saatleri arasında ise yalnızca paket servis,Pazar günleri ise 07.00 - 24.00 saatleri arasında sadece paket servis, olacak şeklinde faaliyetlerine devam edebilir.

14 Nisan 2021 tarihinden beri çalışmalarına ara veren yerler;

Kahvehane, kıraathane, kafe, denek lokali, çay bahçesi gibi yerler,İntenet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,Lunaparklar ve tematik parkları Sağlık Bakanlığı’nın Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde olan kurallara uymaları gerekmektedir.