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Pazar günü semt pazar yerleri açık olacak mı?

Kabine Toplantısı'nın ardından Haziran ayına ilişkin normalleşme takvimi açıklandı. Konuyla ilgili genelge İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Pazar yerleri de belirlenen kurallar ve günler içerisinde faaliyetlerini sürdürebilecek. Vatandaşlar,pazar günleri semt pazar yerlerinin açık olup olmayacağını merak ediyor. Pazar günleri semt pazar yerleri açık mı? İşte semt pazar yerlerinin çalışma saatleri...

02 Haziran 2021 Çarşamba 12:21
Pazar günü semt pazar yerleri açık olacak mı?
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1 Haziran'dan itibaren uygulanacak normalleşme takvimi belirlendi.  Bu normalleşme takvimi Haziran ayı boyunca geçerli olacak. Vaka sayılarında ki düşüş ve vaka oranlarına göre Temmuz ayında yeniden karar verilecek. Haziran ayında aşılama hızının artmasıyla vaka oranlarında düşüş beklenmektedir. Kademeli normalleşme aşamasının ikinci etabında; hafta içi  ve Cumartesi günleri 22:00-05:00 arasında; Pazar günü ise Cumartesi günü saat 22:00'den başlayarak Pazar gününün tamamı olacak  şekilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak Pazartesi günü saat 05:00'te sona ermektedir.  Pazar yerleri de bu kapsamda açık olacak. Pazar günü Pazar yerleri açık mı?

Pazar yerleri

Pazar yerleri  (Pazar günleri hariç) 07:00-20:00 saatleri arasında Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Yönergesi gerekliliklerine uymak kaydıyla açık olacaktır.  

Mekanların faaliyetleri nasıl gerçekleşecek?

İçişleri Bakanlığı, Haziran ayı boyunca uygulanacak normalleşme adımlarına ilişkin genelge yayınladı. Genelgede, mekanların uyması gereken kurallar ve sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklamalar yer almaktadır. Mekanlar,faaliyetlerini nasıl gerçekleştireceğini merak etmektedir. 

restoran,kafe gibi yerlerin faaliyetlerine ilişkin genelgede alan kurallar şu şekildedir;

Sağlık Bakanlığı'nın "Salgın Yönetimi ve Çalışma Esasları"nda yer alan tüm düzenlemelere uymak kaydıyla, Masalar arası 2 metre, sandalyeler arası mesafe 60 cm bırakılması gerekmektedir. Açık alan aynı anda aynı masada yemek yiyen en fazla 3 kişi ve kapalı alanda en fazla 2 kişi masada bulunabilir.

Mekanlar, hafta içi ve cumartesi  günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00 - 24.00 saatleri arasında ise yalnızca  paket servis,Pazar günleri ise 07.00 - 24.00 saatleri arasında sadece paket servis, olacak şeklinde faaliyetlerine devam edebilir. 

14 Nisan 2021 tarihinden beri çalışmalarına ara veren yerler;

Kahvehane, kıraathane, kafe, denek lokali, çay bahçesi gibi yerler,İntenet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,Lunaparklar ve tematik parkları Sağlık Bakanlığı’nın Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde olan kurallara uymaları gerekmektedir.

  • Kahvehane, kıraathane, kafe, denek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde oynanan oyunların(kağıt-okey, tavla dahil) oynatılmaması ve oynanmaması ,  bu esnada açık alanlarda bulunan masalarda en fazla 3, kapalı alanlarında ise masada en fazla 2 kişi bulunabilir. 

Son Güncelleme: 02.06.2021 12:21
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