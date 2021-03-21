Pavyonlar açıldı mı, ne zaman açılacak?

Eğlence mekanlarından olan ve COVİD-19 salgını sebebiyle kapatılmak zorunda kalınan pavyonlar ve barlar ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Pavyonlar ve barlar açılıyor mu? Eğlence mekanları açılacak mı?

COVİD-19 salgını sebebiyle eğlence mekanları İçişleri Bakanlığı karanamesi ile kapatılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’ndan hemen sonra yaptığı açıklamada eğlence mekanlarının ileri bir tarihe kadar kapalı olacağını açıklamıştı.

Sosyal medyada dolaşan dedikoduların doğruluğu konusunda net bir haber olmadığından 1 Nisan 2021 gününden itibaren pavyon ve barların açılacağı haberi gerçeği yansıtmamaktadır.