Patates yetiştiriciliği nasıl yapılır? Dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Patates yetiştiriciliği yapmayı isteyen çiftçiler için patatesin hazırlık aşamaları, ekim ile ekim nöbeti ve sulama adımları gibi tüm detaylar haberimizin devamında.

Patatesin yetiştiği bölgeler hangileridir?

Üretimi çok yaygın yapılan patates ülkemizin pek çok yerinde yetişiyor. Özellikle İç Anadolu Bölgesinin iklim koşulları patates yetiştiriciliği için oldukça uygundur. Patatesin en fazla yetiştirildiği illerimiz ise Nevşehir ile Niğde’dir.

Patatesin yetişmesi kaç gün sürüyor?

Patates yetiştirilirken dikkat etmek gerekiyor. Yetiştirme sırasında her şey doğru yapılırsa sağlıklı bir patatesin yetişmesi iki ve dört ay gibi bir süreyi buluyor.

Patates yetiştiriciliğinde tarlanın hazırlanması

Toprağın yapısına ve patatesten önce yetiştirilen bitkiye göre değişiklik göstermektedir.

Süratli bir çıkış ise kök gelişimi, yumruların gelişmesi için iyi bir toprak hazırlığı gerekir.

Ağır topraklarda sonbaharda 120 ve 25 cm derinlikte sürüm yapılmalıdır.

İlkbaharda diskaro ve tırmık geçilmelidir.

Hafif topraklarda ise ilkbaharda toprağı fazla gevşetmeyecek şekilde daha yüzeysel sürüm yapılır.

Tırmık çekmekle patates tarla tohum yatağı hazırlanır.

Patates ne zaman ekilmeli?

Patates ilkbahar aylarında toprağın ısısı sekiz ile on derece olduğu ve geç donların bittiği zamanlarda dikilir. Türkiye’de patatesin tarla dikim zamanıysa Şubat ile Mart aylarıdır. Dikim zamanı sıraların arası 70 ve 75 cm, sıra üstü ise 20 ve 40 cm olmalı. Dikimin derinliğiyse yüzlek dikimde iki cm, derin dikimdeyse beş cm olmalı.

Patates ekim nöbeti ile ekim aşaması

Patates yetiştirirken en önemli hususlardan bir tanesi ekim nöbeti. Bunun nedeniyse peş peşe patates yetiştirilmesi, verimin düşmesine ve akabinde hastalığa neden olur. Bundan dolayı kışlık hububat ekim nöbetini dengeler.

Patatesler genellikle Şubat ile Mart ayları gibi ekilir. Ancak mevsim ile bölgeye göre ekim tarihleri değişir.

Patates tohumu olarak yumrular kullanılmaktadır. Yumrular 50 gram ağırlık ile ortalama 6 cm çapa sahip olmalı. Üretime göre tohumlar değişik olmalı.

Dikim esnasında tohumluk yumruların üstünde bir cm uzunluğunda yeşil filizlerin bulunması gerekiyor.

Patatesin ekimi mibzerle yapılmalı.

Ekimin derinliğiyse çimlenme için yeterli hava ile nemi sağlayacak şekilde ayarlanması gerekiyor.

Metrekare başına kışlık ekimlerde 300 – 350 adet, yaz aylarında yapılan ekimlerdeyse 350 – 400 adet tohum düşecek kadar ekim yapılmalı.

Bu kuru şartlarda 14 ile 16 kilogram, sululardaysa 12 ile 14 kilogram arasında değişiyor.

Aynı tarlaya her sene peş peşe patates dikimi yapılması tavsiye edilmiyor. Böyle yapıldığı zaman hastalıklar artabilir ve toprağın veriminde düşüş yaşanabilir.

Patates bakımları nasıl yapılmalı?

Patates tarımında gübreleme işlemi

En fazla bakıma ihtiyacı olan bitkilerden birisi patatestir. Çıkış öncesinde tırmıkla çekilmesi daha verimli olmasını sağlayacağı gibi daha yararlıdır. Patates üç ya da dört yapraklı olduğunda yüzlek ve dikkatli olarak çapa yapılır. Çapayla toprak kabartılarak yabancı otlar öldürülüyor. Bu işlem sonrasında yirmi günlük arayla her çapayla birlikte boğaz doldurma işlemi yapılmaktadır.

Patates ekerken en önemli aşamalardan birisi gübre zamanıdır. Patatesler çiftlik gübresine bayılır. Dekara bir ile iki ton, toprağın çok fakir olduğu zamanlarda ise iki ile üç ton çiftlik gübresi verilirse verim artışı sağlanacaktır. Bu miktarların haricinde fazlası kullanılırsa nişasta miktarı ile tadını kötü etkiler.

Üretici toprak tahlili yaptırdıysa bunun sonucuna bakarak gübre kullanımı en iyi yol olur. Saf madde olarak dekara su olan şartlarda 14 ile 16 kg azot, 8 ile 10 kg fosfor, 8 ile 10 kg arasında potasyum veriliyor. Gübre karışımı yapılınca dikim aşamasına geçilerek sıralar toprakla kapatılır. Azotlu gübreyse ilk sulama öncesinde verilir.

Patates tarımında depolama dönemi

Patatesler çok fazla su ihtiva ettiğinden dolayı iyi depolanmadığında zarar görür. Yumrular en iyi dönem ve şekilde olgun, temiz ve zedelenmemiş şekilde üç ile derecelik sıcaklıklarda yüzde85 ile yüzde 90 nispi nem ile 29 ve 32 derecelik sıcaklıklarda beş ile sekiz gün bekletilir. Kürlemeden önce fungal hastalıklara karşı kökler ilaçlı suya daldırılarak veya 50 derecelik su içerisinde birkaç dakika bekletilmeli. Depo kökler yüzde 80 ile yüzde 85 oranlarında nem ile 13 ile 15 derece sıcaklıkta depolarda korunur. Su ile ısıyı uzaklaştırarak oksiyen sağlanması için havalandırması iyi olan özel korumalı depolarda saklanabilir. Depolama esnasında yığın yüksekliği yemeklik patatesler için üç ya da dört m, tohumluk patatesler için de maksimum bir m olmalı.

Patates tarımında satış fiyatları

Patates kilo bazında satılıp bulunduğu bölgeye göre ortalama ücretler maksimum ile minimum olarak belirlenmiştir. Fiyatlar şu şekildedir;