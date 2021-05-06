Patates ve soğan yardımı başvuru şartları neler? Patates ve soğan yardımı başvuruları nasıl yapılır?

COVID-19 ile mücadele döneminde restoran, lokanta ve kafe gibi yerlerin kapanması, normal şartlarda satılan patates ile soğanın üreticilerin elinde kalmasına neden oldu. Üreticiler ellerinde bulunan patates ve soğan stoklarını bitiremeyince yardımlarına devlet koştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üreticilerin elinde kalan bütün patates ve soğanları devletin satın alacağını ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacaklarının müjdesini verdi.

Patates ve soğan yardımı başvuruları nasıl yapılır?

Patates ve Soğan yardımından yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi aileler, ilk olarak yardım başvurusu yapmak zorundalar. Patates ve soğan yardımı başvuruları nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı ise şu şekildedir;

İhtiyaç sahibi olan kişiler devletin ücret talep etmeden vereceği patates ve soğan yardımından yararlanmak için ilk olarak ikamet ettikleri mahalle muhtarına gidip başvuru yaparak patates ve soğan yardımından yararlanma hakkı kazanacaklar.

Bunun haricinde ikamet etmekte olunan adresin bağlı olduk kaymakamlık ya da belediyenin bünyesinde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile de başvuru işlemleri yapılabilecek. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara patates ve soğan yardımları İl Valilikleri’nin aracılıkları ile gerçekleştiriliyor.

Patates ve soğan yardımları ne zaman başlıyor?

Devletin ücret talep etmeden vereceği patates ile soğan yardımı için başvuru yapan ihtiyaç sahibi kişiler yardımların ne zaman verileceğini oldukça merak ediyorlar. Patates ve soğan yardımları ne zaman başlıyor? Sorusunun cevabı şu şekildedir;

Devletin ihtiyaç sahibi vatandaşlara vereceği patates ve soğan yardımının Ramazan Bayramı’ndan önce yapılması bekleniyor. Patates ve soğan yardımlarının en kısa süre içinde dağıtımının sağlanması adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Toprak Mahsulleri Ofisi’ni görevlendirmiştir. Devlet yardımı dahilinde bütün illerde ki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile başvuru yapmak ve patates soğanı ücret ödemeden temin etmek mümkün olacak.

Patates ve soğan yardım başvuru sorgulaması nasıl yapılıyor?

Patates ve soğan yardımı için başvuru yapan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, yaptıkları başvuruların olumlu sonuç alıp almadığını öğrenmek adına sorgulama yapabiliyorlar. Patates ve soğan yardımı başvuru sorgulaması adına e-Devlet sistemi kolay bir şekilde kullanılabiliyor.

Patates ve soğan yardımı başvuru sorgulaması yapmayı isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar, patates ve soğan yardımı için başvurularını yaptıktan sonra e-Devlet sistemine T.C kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapmalarının ardından yardımdan yararlanma sorgulamalarını rahat bir şekilde yapabilirler. Sorgulamadan sonra patates ve soğan yardımı almaya hak kazanan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlar en kısa süre içinde ulaştırılacak.

Patates ve soğan yardımı ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında üreticilerden satın alınana patates ile soğanların ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtımları en kısa zamanda yapılacak. Satın alınan patates ile soğan çuvallarının sevkiyatları seri bir şekilde 81 il genelinde başladı.

Patates ve soğan yardımı ne kadar olacak sorusunun cevabı ise şu şekilde olabilir; devlet tarafından verilen ücretsiz patates soğan yardımından faydalanmayı isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlara on kg kuru soğan ile yirmi kg patates çuvalı yardımı yapılıyor. Patates ile soğan yardımlarının dağıtım işlemleri, 81 ilin genelinde belirlenen ilçelerde Ramazan Bayramı’ndan önce ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmış olacak.