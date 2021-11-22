Pastalcı mesleğiyle ilgili merak edilenler

kime denir, ne iş yapar. Pastalcı mesleği, konfeksikyonda çalışma gerektiren meslek grubundan. Pastalcı, kesimi yapılması beklenen kumaşların düzenlenmesini yapan tecrübeli kişiler olarak belirleniyor. Pastalcı olarak çalışan kişiler ne kadar kazanıyor. merak ediliyor.

Pastalcı, ortalama aylık kazancı 3 bin 270 TL olarak belirleniyor. Pastalcı aylık en düşük kazancı 2 bin 826 TL olabiliyor. En yüksek Pastalcı aylık kazancı ise 4 bin 270 TL şeklinde belirleniyor. Pastalcı mesleğini yapmak için kişinin en az ilköğretim mezunu olma şartı aranıyor.