Paskalya Bayramı nedir, neden kutlanıyor? Paskalya hangi gün başlıyor?

Hristiyan dininin en önemli günlerinden biri olarak bilinen Paskalya Bayramı her yıl Hristiyanlar tarafından kutlanmaktadır. Hz. İsa’nın dirilişi olarak bilinen bu gün özel olarak her yıl kutlanmaktadır. 2021 yılında Paskalya Bayramı 4 Nisan Pazar gününe denk gelmektedir.

2021 Paskalya bayramı

2021 yılında Doğu Kiliseleri Paskalya Bayramı’nı 4 Mayısıs tarihinde kutlarken, Batı kiliseleri 4 Nisan tarihinde kutlamaktadır.

Paskalya Bayramı ilk ne zaman kutlandı?

Paskalya Bayramı Hristiyanlar dininde Hz. İsa’nın çarmıha gerildikten 3 gün sonra yeniden dirilişinin olduğu gün olarak kutlanmaktadır. Ancak söz konusu Paskalya bayramının net bir tarihi yoktur. Kiliselerde genel olarak Pazar günü kutlananMart sonundan Nisan sonuna kadar olan süre içerisinde farklı kesimler tarafından kutlanmaktadır. Paskalya bayramı Kıyam Yortusu ve Diriliş günü olarak da anılmaktadır.

Hz. İsa MS 29 ile 33 yıllarında çarmıha gerilmiştir. Paskalya Bayramına dair bilinen en eski kayıtlar ise ikinci yüzyıla denk gelmektedir. Ancak bu kayıtlara göre olup, tarihçilere göre bayramın tarihi çok daha eskidir.

8. YY kadar Hz. İsa’nın dirildiği güne dair Doğu ve Batı kiliseleri tartışma yaşamıştır. Günümüze kadar devam eden bu tartışmaların son bulması için 2020 yılında çalışma yapılmış ve Nisan ayının ikinci Pazar günü üzerinden konuşulsa da, ortak bir karar varılamamıştır.