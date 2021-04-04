İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?
Son Dakika
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır...

Paskalya Bayramı nedir, neden kutlanıyor? Paskalya hangi gün başlıyor?

Paskalya Bayramı bu yıl 4 Nisan tarihinde kutlanıyor. Paskalya Bayramı kutlamalarının başlamasının ardından Paskalya Bayramı nedir, neden kutlanıyor ve Paskalya hangi gün başlıyor soruları gündem oldu.

04 Nisan 2021 Pazar 16:12
Paskalya Bayramı nedir, neden kutlanıyor? Paskalya hangi gün başlıyor?
Takip Et:

Hristiyan dininin en önemli günlerinden biri olarak bilinen Paskalya Bayramı her yıl Hristiyanlar tarafından kutlanmaktadır. Hz. İsa’nın dirilişi olarak bilinen bu gün özel olarak her yıl kutlanmaktadır. 2021 yılında Paskalya Bayramı 4 Nisan Pazar gününe denk gelmektedir.

2021 Paskalya bayramı

2021 yılında Doğu Kiliseleri Paskalya Bayramı’nı 4 Mayısıs tarihinde kutlarken, Batı kiliseleri 4 Nisan tarihinde kutlamaktadır.

Paskalya Bayramı Hristiyanlar dininde Hz. İsa’nın çarmıha gerildikten 3 gün sonra yeniden dirilişinin olduğu gün olarak kutlanmaktadır. Ancak söz konusu Paskalya bayramının net bir tarihi yoktur. Kiliselerde genel olarak Pazar günü kutlanan bayram Mart sonundan Nisan sonuna kadar olan süre içerisinde farklı kesimler tarafından kutlanmaktadır. Paskalya bayramı Kıyam Yortusu ve Diriliş günü olarak da anılmaktadır.

Paskalya Bayramı ilk ne zaman kutlandı?

Hz. İsa MS 29 ile 33 yıllarında çarmıha gerilmiştir. Paskalya Bayramına dair bilinen en eski kayıtlar ise ikinci yüzyıla denk gelmektedir. Ancak bu kayıtlara göre olup, tarihçilere göre bayramın tarihi çok daha eskidir.

8. YY kadar Hz. İsa’nın dirildiği güne dair Doğu ve Batı kiliseleri tartışma yaşamıştır. Günümüze kadar devam eden bu tartışmaların son bulması için 2020 yılında çalışma yapılmış ve Nisan ayının ikinci Pazar günü üzerinden konuşulsa da, ortak bir karar varılamamıştır.

 



Son Güncelleme: 04.04.2021 16:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Paskalya BayramıHristiyanBayram
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir, maddeleri nelerdir, önemi nedir, savaş durumunda anlaşma hangi maddeler işleyecek? Montrö Boğazlar Sözleşmesi genel hükümler neler?
Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir, maddeleri nelerdir, önemi nedir, savaş durumunda anlaşma hangi maddeler işleyecek? Montrö Boğazlar Sözleşmesi genel hükümler neler?
Çılgın sayısal loto 3 Nisan 2021 Cumartesi sonuç sorgulama ekranı 
Çılgın sayısal loto 3 Nisan 2021 Cumartesi sonuç sorgulama ekranı 
Orucu bozan haller nelerdir? Oruç nasıl bozulur?
Orucu bozan haller nelerdir? Oruç nasıl bozulur?
EOKA açılımı nedir? EOKA terör örgütü lideri kim?
EOKA açılımı nedir? EOKA terör örgütü lideri kim?
2021 Emekli Ramazan bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
2021 Emekli Ramazan bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
Ramazan Bayramı tatili 5 gün olur mu? Bayram tatili ne zaman başlayacak?
Ramazan Bayramı tatili 5 gün olur mu? Bayram tatili ne zaman başlayacak?

Popüler Haberler

TRT CANLI YAYIN Gönül Dağı son bölüm izle: TRT Gönül Dağı 22. son bölüm tek parça izle
EOKA açılımı nedir? EOKA terör örgütü lideri kim?
Ramazan Bayramı tatili 5 gün olur mu? Bayram tatili ne zaman başlayacak?
Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir, maddeleri nelerdir, önemi nedir, savaş durumunda anlaşma hangi maddeler işleyecek? Montrö Boğazlar Sözleşmesi genel hükümler neler?
Tozkoparan İskender ne zaman başlıyor? 4 Nisan Pazar Tozkoparan İskender yayın saati
Haluk Levent Yardım Vakfı iletişim numarası kaçtır? AHBAP Derneği üyelik ve iletişim adresleri
104 Emekli Amiral kimlerdir, isimleri ne?
2021 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? 2021 MSÜ tercih tarihleri
Gece tırnak kesilir mi? Tırnaklar hangi gün kesilmeli?
Paskalya Bayramı nedir, neden kutlanıyor? Paskalya hangi gün başlıyor?
Erken emekli olmak için gerekli şartlar nelerdir? 2021 erken emeklilik şartlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler
BİM HP Laptop 14s-fq0014nt alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları
Arka Sokaklar dizisi Esra (Gaye Gürsel) kimdir?
Seni Çok Bekledim dizisi Erol kimdir? Gerçek adı nedir? İlhan Şen nereli, yaşı kaç?
Peugeot SUV 5008 kampanyası fiyat listesi 2021
TJK canlı 4 Nisan 2021 Pazar at yarışı altılı ganyan sonuçları
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
Ptt kargo cumartesi kaça kadar açık? 2021 Ptt kargo cumartesi günü teslimat yapıyor mu?
Uçankuş Tv neden kapandı?
Medipol Başakşehir Yeni Malatyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Başakşehir Yeni Malatya Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
103 emekli amiralin Montrö bildirisi - İmzası olan 103 amiral kim? 103 emekli amiral isimleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.