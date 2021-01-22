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Pasaport yenilemede istenen evraklar 2021

Pasaportlar belli bir süre geçerli olup geçerlilik süresi dolduktan sonra yenilenir. Vatandaşlar pasaport yenilemek için gerekli evraklar ve belgeleri araştırıyor.

22 Ocak 2021 Cuma 12:16
Pasaport yenilemede istenen evraklar 2021
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Yurt dışına çıkarken kullanılan pasaportlar belli bir süre kullanılmaktadır. Pasaportların belli bir süre geçerliliği vardır ve bu süre tamamlandıktan sonra yenileme yapılması gerekir. Pasaport yenileme işlemleri sırasında bazı evraklar istenmektedir.

Pasaport yenileme işlemleri de ilk kez pasaport çıkarıldığında gerekli olan evraklar istenir ve yenileme işlemleri de oldukça sıkı tutulur.

Pasaport yenileme işlemleri Emniyet Genel Müdürlükleri üzerinden yapılmaktadır. Ancak ilk kez pasaport çıkaracak kişilerin il veya ilçe nüfus müdürlüklerine başvurması gerekir. Bunun dışında bazı pasaport türlerine göre de başvurular farklı kurumlara yapılır. Diplomatik pasaport yani siyah pasaport başvuruları Dışişleri Bakanlığı üzerinden yapılır.

Genel olarak pasaport yenilemek için ALO 199 hattı üzerinden randevu alınmalıdır. Bu hattın yanı sıra https://randevu.nvi.gov.tr/ adresi üzerinden de randevu alınmaktadır. Randevu alındıktan sonra başvuru işlemlerinde istenen evraklar ile kurumlara gidilir ve yenileme işlemi yapılır.

Umuma mahsus pasaport yenilemede istenen evraklar

  • TC kimlik kartı ya da nüfus cüzdanı
  • Son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf
  • Harç ve defter bedellerinin yatırıldığını gösteren dekont
  • Harçsız pasaport talep eden 25 yaş altı öğrenciler için öğrenci belgesi
  • Kullanım süresi dolan ya da yıpranan eski pasaport
  • Ergin olmayanlar ya da kısıtlılar için muvafakatname

Hususi pasaport yenilemede istenen evraklar

  • TC kimlik kartı ya da nüfus cüzdanı
  • Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf
  • Hususi damgalı pasaport talep formunun doldurulması
  • Pasaport sahibinin çocukları için öğrenci belgesi
  • Harç bedelinin yatırıldığını gösteren belge
  • Eski pasaport
  • Fiziksel, bedensel ya da zihinsel engelli çocuklar için tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu
  • Ergin olmayan ve kısıtlı çocuklar için muvafakatname

Bu pasaport TBMM eski üyeleri, bakanlar, sporcular, belediye başkanları ve devlet kurumlarında görev yapan memurlar ile bu kişilerin ailesine verilir. Geçerlilik süresi ise 5 yıldır.

Hizmet damgalı pasaport yenilemede istenen evraklar

  • TC kimlik kartı ya da nüfus cüzdanı
  • Son 6 ayda çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf
  • Hizmet damgalı pasaport talep formunun doldurulması
  • Devlet memuru olmayan kişilerin doldurmaları gereken talep formu
  • Pasaport sahibinin çocukları için öğrenci belgesi
  • Harç bedelinin yatırıldığını gösteren belge
  • Eski pasaport
  • Reşit olmayan ya da engelli çocuklar için muvafakatname
  • Fiziksel, zihinsel ya da bedensel bir özrü yani sağlık sorunu bulunan çocuklar için tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu

Pasaport yenileme kaç gün sürer?

Genel olarak pasaport yenileme işlemleri 10 gün içinde tamamlanır. Ancak bazı durumlarda kurumların yoğunluk yaşaması halinde işlemler 1 aya kadar sürmektedir.



Son Güncelleme: 22.01.2021 12:16
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PasaportYenilemeIşlemler
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