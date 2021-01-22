Pasaport yenilemede istenen evraklar 2021

Yurt dışına çıkarken kullanılan pasaportlar belli bir süre kullanılmaktadır. Pasaportların belli bir süre geçerliliği vardır ve bu süre tamamlandıktan sonra yenileme yapılması gerekir. Pasaport yenileme işlemleri sırasında bazı evraklar istenmektedir.

Pasaport yenileme işlemleri de ilk kez pasaport çıkarıldığında gerekli olan evraklar istenir ve yenileme işlemleri de oldukça sıkı tutulur.

Pasaport yenileme işlemleri Emniyet Genel Müdürlükleri üzerinden yapılmaktadır. Ancak ilk kez pasaport çıkaracak kişilerin il veya ilçe nüfus müdürlüklerine başvurması gerekir. Bunun dışında bazı pasaport türlerine göre de başvurular farklı kurumlara yapılır. Diplomatik pasaport yani siyah pasaport başvuruları Dışişleri Bakanlığı üzerinden yapılır.

Genel olarak pasaport yenilemek için ALO 199 hattı üzerinden randevu alınmalıdır. Bu hattın yanı sıra https://randevu.nvi.gov.tr/ adresi üzerinden de randevu alınmaktadır. Randevu alındıktan sonra başvuru işlemlerinde istenen evraklar ile kurumlara gidilir ve yenileme işlemi yapılır.

Umuma mahsus pasaport yenilemede istenen evraklar

TC kimlik kartı ya da nüfus cüzdanı

Son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf

Harç ve defter bedellerinin yatırıldığını gösteren dekont

Harçsız pasaport talep eden 25 yaş altı öğrenciler için öğrenci belgesi

Kullanım süresi dolan ya da yıpranan eski pasaport

Ergin olmayanlar ya da kısıtlılar için muvafakatname

Hususi pasaport yenilemede istenen evraklar

TC kimlik kartı ya da nüfus cüzdanı

Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf

Hususi damgalı pasaport talep formunun doldurulması

Pasaport sahibinin çocukları için öğrenci belgesi

Harç bedelinin yatırıldığını gösteren belge

Eski pasaport

Fiziksel, bedensel ya da zihinsel engelli çocuklar için tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu

Ergin olmayan ve kısıtlı çocuklar için muvafakatname

Bu pasaport TBMM eski üyeleri, bakanlar, sporcular, belediye başkanları ve devlet kurumlarında görev yapan memurlar ile bu kişilerin ailesine verilir. Geçerlilik süresi ise 5 yıldır.

Hizmet damgalı pasaport yenilemede istenen evraklar

TC kimlik kartı ya da nüfus cüzdanı

Son 6 ayda çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf

Hizmet damgalı pasaport talep formunun doldurulması

Devlet memuru olmayan kişilerin doldurmaları gereken talep formu

Pasaport sahibinin çocukları için öğrenci belgesi

Harç bedelinin yatırıldığını gösteren belge

Eski pasaport

Reşit olmayan ya da engelli çocuklar için muvafakatname

Fiziksel, zihinsel ya da bedensel bir özrü yani sağlık sorunu bulunan çocuklar için tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu

Pasaport yenileme kaç gün sürer?

Genel olarak pasaport yenileme işlemleri 10 gün içinde tamamlanır. Ancak bazı durumlarda kurumların yoğunluk yaşaması halinde işlemler 1 aya kadar sürmektedir.