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Pasaport yenileme ve yeni pasaport harç ücreti ne kadar?

Pasaport çıkarma veya yenileme ücretleri her yıl değişiklik göstermektedir. ''2020 pasaport çıkarma (yenileme) ücretleri ne kadar oldu?'' sorusunun yanıtı ve pasaport başvurularına ilişkin merak edilenleri içeriğimizde derledik.

27 Ağustos 2020 Perşembe 15:21
Pasaport yenileme ve yeni pasaport harç ücreti ne kadar?
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Pasaport yenileme ve çıkarma işlemleri 370 TL ila 1665 TL arasında değişiklik göstermektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği pasaport yenileme ve çıkarma harç ücretleri defter bedeli de eklenmek suretiyle tahsil ediliyor. Bu noktada pasaport süresi ve çıkarma sebebine bağlı olarak harç bedel tutarı değişiyor. Pasaport ücreti her yıl tespit edilen TÜFE, ÜFE ve diğer zamlara göre yenilenir.

Pasaport yenileme harç ücreti ne kadar?

Pasaport yenileme ya da sıfırdan pasaport çıkarabilmek için harç ücretleri pasaport geçerlilik süresine bağlı olarak tespit ediliyor. Buna göre;

1 yıl geçerli pasaportlarda 304.50 TL harç bedeli ve 160 TL defter bedeli,

2 yıl geçerli pasaportlarda 497 TL harç bedeli ve 160 TL defter bedeli,

3 yıl geçerli pasaportlarda 705.90 TL harç bedeli ve 160 TL defter bedeli,

4 yıl geçerli pasaportlarda 995 TL harç bedeli ve 160 TL defter bedeli talep edilmektedir.

Pasaport çıkarmak için gereken belgeler nelerdir?

Pasaport başvurularında gereken evraklar;

Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi aslı ve fotokopisi,

2 biyometrik fotoğraf,

Pasaport harç ve defter bedeli ödendiğine dair makbuz,

Eski pasaport cüzdanıdır.

Gerekli evrakların tamamlanmasını müteakip Nüfus Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak gerekli evrakları teslim etmeniz gerekmektedir. Sağlık raporu ya da diğer evrakların talep edilmesi halinde gerekli evrakları eksiksiz olarak teslim etmeniz gerekir. Pasaport başvurusunda ilk aşamada Vakıfbank, Halkbank veya diğer anlaşmalı banka ATM’lerinden pasaport harç bedelini yatırmalısınız. Harç ödemesinin tamamlanmasıyla makbuzunuzla Nüfus Müdürlüğü’ne başvuru yapabilirsiniz.

Pasaport başvurusu nasıl yapılır?

Pasaport başvurunuzu yapabilmek için https://randevu.nvi.gov.tr/ adresine giriş yapmanız gerekmektedir. Ana sayfada bulunan ‘’Pasaport Randevu Al’’ sekmesine tıklayın. Pasaport randevunuzu seçtikten sonra bilgilendirme formunu okuyup ‘’Kabul Ediyorum’’ butonuyla onaylayın. Pasaport randevunuzu açtıktan sonra formdaki bilgilerin eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekir.

Pasaport başvuru ekranında gereken evraklar;


Umuma Mahsus Pasaport Seçimi (Bordo)

Hizmet Pasaportu Seçimi (Gri)

Hususi Pasaport Seçimi (Yeşil)

İsim / Soy İsim

T.C. Kimlik No

Doğum Tarihi

Telefon Numarası

Güvenlik Kodu

Pasaport çıkarabilmek için gereken işlemler nelerdir?

Pasaport çıkarma sürecinizi tamamlayabilmek için;

Nüfus ve Vatandaşlık işleri randevusunda Nüfus Müdürlüğüne başvuruda bulunun,

Nüfus Müdürlüğü’ne gidip pasaport başvurunuzu yapıp kimlik bilgilerinizi doğrulayın,

Evrakları teslim ettikten sonra parmak izi öneğinizi verin,

Parmak izi okuyucusundan bütün parmaklarınızı taratın ve parmak izi öneklerinizi tamamlayın,

İmza öneklerinizi verip kurum görevlisinin verdiği evrakları imzalayın.

Pasaport başvurunuzun tamamlanmasını müteakip 14 iş günü içerisinde pasaportunuz adresinize teslim edilir.  



Son Güncelleme: 27.08.2020 15:21
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