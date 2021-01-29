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Pasaport ve pasaport yenileme ücretleri ne kadar? 2021

Pasaport çıkartmak isteyen veya süresi dolmuş pasaportlarını yenilemek isteyen kişiler ne kadar ücret ödeyecek? Harç ve cüzdan bedelleri ne kadar? Harçsız öğrenci pasaportu çıkarmak mümkün mü? Defter ve harç bedelini nereye yatırmalıyım? Gibi sorularınızın cevaplarını haberimizin devamında yanıtlıyoruz.

29 Ocak 2021 Cuma 00:03
Pasaport ve pasaport yenileme ücretleri ne kadar? 2021
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Ülkemizden yurtdışına gitmek isteyen kişilerin birçok ülke için pasaport çıkarması gerekmektedir. Yurtdışı seyahatleri için çıkartacakları pasaportun ne kadar süreli olacağını kendileri seçerler. Hali hazırda pasaportu bulunan andan süresi geçen pasaportların ise yenilenmesi gerekmektedir. Süresi geçmiş yani geçerliliğini yitirmiş pasaportları yenilemeyen kişiler ne yazık ki planladıkları yurtdışı gezisine çıkamazlar. 

 

İlk defa pasaport çıkartacak kişiler veya süresi dolmuş pasaportunu yenilemek isteyen kişilerin defter ve harç bedeli ödemesi gerekir. Harç ve defter ücretlerini çoğu kişi merak etmektedir. Pasaporta dair bilmeniz gereken her şeyi detaylarıyla sizlere anlatıyoruz. 

 

2021 yılında harç ve cüzdan ücreti ne kadar oldu?

 

Pasaport çıkartmak isteyen kişiler pasaportlarının ne kadar süreyle geçerli olmasını istediklerini kendileri seçer. Pasaportun geçerlilik tarihi uzadıkça harç ve cüzdan bedelinde farklılıklar ortaya çıkar. 

 

Kişinin öğrenci olup olmadığı veya hangi pasaport türünde pasaport çıkartmak istediğine göre harç ve cüzdan bedeli verip vermeyeceği belli oluyor. 

 

Hizmet pasaportu ya da hususi pasaport çıkartmak isteyen kişilerin sadece harç bedeli ödemeleri gerekiyor. Bunun aksine bordo pasaport diğer adıyla öğrenci pasaportu çıkartmak isteyen kişilerin harç ücretinin yanında defter yani cüzdan bedeli de ödemeleri gerekiyor. 

 

Diplomatik pasaport çıkartmak isteyen kişiler yani devletin görevlendirdiği kişilerin hiçbir şekilde defter ya da harç bedeli ödemesi gerekmiyor. 

 

2021 yılı pasaport harç bedeli ücretleri ne kadar?

 

Çıkartmak istediğiniz pasaportun geçerlilik süresi fark etmeksizin 160 TL’lik defter bedelini ödemek zorundasınız. 

 

6 aylık pasaport ücreti

Harç bedeli: 208,30 TL

Defter bedeli: 160 TL

Toplam: 368,30 TL

 

1 yıllık pasaport ücreti

Harç bedeli: 304,40 TL

Defter bedeli: 160 TL

Toplam: 464,40 TL

 

2 yıllık pasaport ücreti

Harç bedeli: 497 TL

Defter bedeli: 160 TL

Toplam: 657 TL

 

3 yıllık pasaport ücreti

Harç bedeli: 705,90 TL

Defter bedeli: 160 TL

Toplam: 865,90 TL

 

4 yıl ve üzeri pasaport ücreti

Harç bedeli: 994,80 TL

Defter bedeli: 160 TL

Toplam: 1154,80 TL

 

Resmi Gazete, her yıl düzenli olarak Maliye Bakanlığı’nın belirlediği harç ve defter bedellerini yayınlamaktadır. 

 

Öğrenci pasaport ücreti ne kadar? Harç ödeniyor mu?

 

25 yaşını henüz doldurmamış olan ortaöğretim, lise ve üniversite öğrencileri harç ödemeden pasaport alabilme hakkına sahiptir. 

 

Defter bedeli adı altında alınan 160 TL’lik ücreti ödedikten sonra başka hiçbir ödeme yapmadan pasaport başvururu yapabilirler. Yekili bankalardan herhangi birine 160 TL’lik defter bedelini yatırabilirler. 

 

Bordo pasaport almak isteyen ve 25 yaşını henüz doldurmamış olan öğrenciler her ne sebeple seyahat etmek isterlerse istesinler pasaport başvurusu yapabilirler. 

 

Üniversitenin önlisans veya lisans öğrencileri haricinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın bünyesindeki açık öğretim veya uzaktan eğitim öğrencilerinin de bordo pasaport çıkartma hakları mevcuttur. 

 

Pasaporta ait defter ve harç bedelleri nereye yatırılabilir?

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’yla bağlantısı olan il ve ilçe defterdarlıklarına, mal müdürlüğünün veznelerine, vergi dairelerinin yanısıra yetkisi olan bankalara veya PTT şubelerine defter ve harç bedellerini yatırabilirler. 

 

Gelir Dairesi Başkanlığı’nın web sitesindeki sayfan pasaport ücretini kolaylıklara kredi kartı bilgileriyle ödeme imkanınına da sahipler. 

 

Yine Gelir Dairesi Başkanlığı’nın İnteraktif Vergi Sitesi’nden pasaportlarına ait defter ve harç ücretlerini ödeyebilirler. 

 

Aşığıda yer alan web site linkine tıkladıktan sonra yazdığımız adımları takip etmeniz gerekiyor. 

 

https://ivd.gib.gov.tr/

 

Bu linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkan sayfada “harç ve değerli kağıt bedeli ödeme” tuşuna tıklayın. 

 

Bu tuşa tıkladıktan sonra pasaport harcı/değerli kağıt bedeli seçeneğine tıkladıktan sonra kredi kartı bilgilerinizle çok kısa sürede ödeme işlemlerinizi yapabilirsiniz. 

 

Pasaport ücretinizi sadece kredi kartı bilgilerinizle ödemek zorunda değilsiniz. GİB sizlerin farklı ödeme imkanlarından yararlanmanızı da sağlamaktadır. 

 

Garanti Pay, Foregin Key ve aynı zamanda e-banka hesaplarınız ile de ödeme yapabilirsiniz. 

 

Pasaport cüzdan ve harç ücretleri hangi bankalara ödenir?

 

Pasaportunuz için gerekli olan harç ve cüzdan bedellerini listede yer alan bütün bankalara ödeyebilirsiniz. 

 

Albaraka Türk Katılım Bankası

Anadolu Bank

Citibank

Arap Türk Bankası

Aktifbank

HSBC Bank

Deniz Bank

Finans Bank

HSBC Bank

Odea Bank

ING Bank

Şekerbank

Ziraat Bankası

Turkishbank

TEB

Vakıfbank

QNB Finansbank

Yapı ve Kredi Bankası

Ziraat Katılım Bankası

Türkiye İş Bankası

 

Pasaportunuzu alabilmek için sadece defter ve harç ücretlerini yatırmanız yeterli olmaz. Pasaport başvurusu yaptığınız yer sizden başka belgeler de talep edecektir. Sizden istenilen belgeleri de hazırladığınızda pasaportunuzu alabilsiniz. 

 

Randevu almak artık çok daha kolay. Nüfus işleri müdürlüğünün resmi web sitesi üzerinden veya E-Devlet üzerinden kolay bir şekilde pasaport randevularınızı oluşturabilirsiniz. 

 

Seçtiğiniz tarihteki randevunuza gitmeden önce sizden istenilen belgeleri hazırlamayı ve yanınızda götürmeyi unutmamalısınız. Randevu saatinizi kaçırmaya özen gösteriniz.



Son Güncelleme: 29.01.2021 00:03
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PasaportDefter BedeliPasaport ücretiHarç Bedeli
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