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Pasaport türleri ve renkleri nelerdir? Kimler pasaport alabilir?

Yurt dışı seyahatlerinde pasaport şartı aranmaktadır. Pasaportların farklı çeşitleri bulunmaktadır. Pasaport türleri nelerdir? Pasaport almak için nereye başvurmak gerekir? İşte pasaportların renklerine göre sağladığı avantajlar ve tüm merak edilenler...

05 Mart 2021 Cuma 02:24
Pasaport türleri ve renkleri nelerdir? Kimler pasaport alabilir?
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Yurt dışına seyahat ederken mutlaka yanınızda pasaportunuz olmalıdır. Ülke girişlerinde ve çıkışlarında pasaport göstermek zorunludur. Bu belge sayesinde kişinin, ülkesinden seyahat izni olup olmadığı belli olur.

Farklı pasaport çeşitleri bulunmaktadır. Pasaportlar kişinin mesleğine göre değişmektedir. Bordo, siyah, yeşil, gri ve pembe pasaportlar bulunmaktadır.

Çeşitlerine göre pasaportlar:

  • Bordo pasaport
  • Yeşil pasaport
  • Gri pasaport
  • Siyah pasaport

Bordo pasaport

Umuma mahsus pasaport olarak da bilinir. KKTC vatandaşları da alabilmektedir. İl ve ilçe nüfus müdürlükleri tarafından verilmektedir. Yurt dışında olan vatandaşlar TC konsolosluğuna başvuruda bulunabilirler.

Gereken belgeler

  • TC kimlik kartı veya geçici kimlik
  • Son 6 aya ait 1 tane biyometrik fotoğraf
  • Harçsız pasaport almak isteyen öğrenciler için, öğrenci belgesi
  • Harç ve defter bedelinin ödendiğini gösteren makbuz
  • Kısıtlı ya da ergin kişiler için muvafakatname
  • Varsa eski pasaport

Minimum 6 ay sürelidir. Reşit olmayan kişilere en fazla 5, reşit bireylere ise 10 sene süreli düzenlenmektedir. 38 sayfadan oluşmaktadır.

Yeşil pasaport

Hususi pasaport olarak da bilinir. Eski TBMM üyeleri, bakanlar, 2. Veya 3. Derece görevli devlet memurlarına verilmektedir. İl veya ilçe belediye başkanları ve onların 25 yaşından küçük çocukları faydalanabilmektedir. Bazı ülkelere vizesiz giriş imkanı sağlar. Toplam 30 sayfadır. Yalnızca pasaport defter bedeli ödenmektedir. İl nüfus müdürlüklerinden alınabilmektedir.

Gereken belgeler

  • TC kimliği veya geçici nüfus cüzdanı
  • Son 6 aya ait 1 tane biyometrik fotoğraf
  • Hususi damgalı pasaport talep formu
  • Emeklilik veya çekilme sonrası görevden ayrılan kişilerin kadro durumunu gösteren resmi yazı
  • Kısıtlı ya da ergin olmayan kişiler için muvafakatname
  • Ebeveynleri sebebiyle pasaport hakkı kazanan çocukların öğrenci belgesi
  • Engelli ergin çocuklar için sağlık kurulu raporu
  • Varsa eski pasaport
  • Defter bedelinin ödenmiş olması
  • 1. Derece kadro ile emekli olan belediye başkanlarının SGK Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığından alabilecekleri, durumlarını gösteren resmi yazı

Gri pasaport

Hizmet pasaportu olarak da bilinir. Devlet tarafından resmi görev sebebiyle yurt dışına giden kişilere verilir. Sarı basın kartı olan gazeteciler, bilimsel, kültürel etkinlik sebebiyle yurt dışına giden akademisyenlere verilir. Bazı ülkelere vizesiz giriş hakkı sağlar. Toplam 30 sayfadır. Pasaport harç bedeli bulunmamaktadır.

Gereken belgeler

  • TC kimliği ya da geçici kimlik
  • Son 6 aya ait 1 tane biyometrik fotoğraf
  • Talep formu
  • Kamu görevlisi olmayanlar için görev onayı
  • Ebeveyn sebebiyle hak kazanan çocuklar için öğrenci belgesi, gerekiyorsa sağlık kurulu raporu
  • Gerekiyorsa muvafakatname
  • Varsa eski pasaport
  • Pasaport defter bedelinin ödenmiş olması

Siyah pasaport

Diğer adı Diplomatik Pasaport’tur. Diplomatlar, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay üyeleri, valiler, büyükşehir belediye başkanları, üst düzey devlet kadrolarında görevli kişiler alabilir. Birçok ülkeye vizesiz giriş hakkı sağlar. Dışişleri Bakanlığı tarafından verilmektedir. Defter ya da harç bedeli bulunmamaktadır.

Pembe pasaport

Diğer adı geçici pasaport olarak bilinir. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlara pasaportun kaybedilmesi, süre aşılması gibi durumlarda verilmektedir. Konsolosluklar tarafından verilir. Tek sayfadır. Ülkemize giriş yapıldığında alınır. Sadece 1 ay geçerlidir. Herhangi ödeme gerekmemektedir.

Yabancılara mahsus pasaport

TC vatandaşı olmayan kişilere verilir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verir.

Bir kişinin kaç pasaportu olabilir?

En fazla 2 pasaport hakkı bulunmaktadır.

 

 

 



Son Güncelleme: 05.03.2021 02:24
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