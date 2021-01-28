Pasaport Randevusu nereden alınır? 2021 Pasaport başvurusu işlemleri

Pasaport İçin Randevu Nereden Alınır?

Vatandaşlar bazen pasaport süreleri dolunca veya yeni pasaport çıkartmak için randevu almak zorunda kalıyorlar. Herkes pasaport için randevu alma yollarını merakla araştırıyor.

Günümüzde artık çok kolay ve hızlı bir şekilde intenetten pasaport randevusu almak mümkün.

Randevu alınması durumunda başvuru yapan kişi nüfus müdürlüklerine gittiği zaman beklemeden işlemlerini hızlı bir şekilde yapmak mümkün oluyor.

Bunun yanı sıra randevu almadan da pasaport başvurusu için başvuruya gidilebiliyor.

Fakat randevusuz gidildiği takdirden çok fazla bekleyeceksiniz veya müdürlüklerden eliniz boş dönebilirsiniz. İşlemlerinizin tamamlanması için randevu almak en mantıklı olandır.

Vatandaşlar pasaport randevusunun nerelerden alınabileceğini araştırıyor.

2021 Yılı Pasaport Randevusu Alma İşlemleri

Pasaport randevus almak için 3 tane farklı yol bulunuyor. Bunlardan birincisi, ALO 199 Vatandaşlık Etkileşim Merkezi’ni arayarak müşteri temsilcisiyle görüşme yaparak randevu almaktır.

Bir diğer yol ise e-Devlet üzerinden veya Nüfus İşleri Müdürlüğü intenet sitesinden randevu almaktır.

Söz konusu diplomatik pasaport yani siyah pasaport olduğunda ise randevuyu e-pasaport sistemi üzerinden almanız gerekiyor.

ALO 199 numarasından dakikalar içerisinde randevu almak mümkündür. Vatandaşlık Etkileşim Merkezi üzerinden müşteri temsilcisine bağlanarak, talep edilen randevuyu kolay bir şekilde almak mümkündür.

E-Devlet üzerinden şifreniz işle giriş yaparak, TC kimlik numarasıyla pasaport randevusu almak mümkündür. E-Devlet sistemine giriş yaparken, elektronik imza, mobil imza vb. diğer giriş seçeneklerini de kullanabilirsiniz.

E-devlet üzerinden randevu almak için öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/nvi-pasaport-basvuru-randevusu linkine tıklamalısınız.

Ardından TC kimlik no ve e-devlet şifreniz ile sisteme girmelisiniz.

Daha önce herhangi bir pasaport başvurusunda bulunmadıysanız, sayfanın hemen sağ üst kısmında yer alan ‘Yeni Randevu’ kategorisine tıklamalısınız. Girilen sayfada randevuya gitmeyip iptal etmeniz gerekliyse, randevu saatinden 30 dakika öncesine kadar randevuyu iptal etmeniz gereklidir.

Eğer randevu iptali yapılmazsa ve randevuya gidilmezse 1 ay boyunca sistem üzerinden randevu alınamaz.

Girilen sayfada pasaport harç ve cüzdan bedelleri randevudan önce yatırılması gerektiğine dair uyarılar bulunmaktadır.

Bunun ardından almak istenen pasaport çeşidi seçilerek işleme devam edilir.

Gereken yerleri doğru bilgilerle doldurulması gereklidir. Öneğin il, ilçe, telefon numarası vb. sorulara doğru şekilde cevap verilerek randevu alınmaktadır.

E-Devlet üzerinden bordo, gri, veya yeşil pasaportlar için randevu almak mümkündür. Fakat diplomatik pasaport yani siyah pasaport başvurusu yapılamıyor. Bunun yanı sıra ALO 199 veya Nüfus İşleri Müdürlüğü üzerinden de siyah pasaport randevusu alınamıyor.

2021 Yılında Diplomatik Pasaport Randevusu Nereden Alınır?

Diplomatik pasaport, diplomatik görev yapan TBMM üyeleri, Cumhuriyet Başsavcısı, Orgeneraller, Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri vb. sınırlı sayıda devlet memuruna verilmekte olan siyah pasaport başvuruları Dış İşleri Bakanlığı sitesinden yapılmaktadır.

Bu pasaport alınırken de randevu için başvuran kişinin Dışişleri Bakanlığı binasına gitmesi zorunludur.

Diplomatik e-pasaport başvurusu için öncelikle http://www.mfa.gov.tr/diplomatik-e-pasaport-basvurusu.tr.mfa linkine tıklamak gereklidir.

Başvuru yapıldıktan sonra başvuru formunun 1 adet çıktısını almak iyi olacaktır.

E-pasaport başvurusunda sizden kimlik bilgileriniz, ıslak imzanız, iletişim bilgileriniz vb. birtakım bilgi ve koşullar talep edilmektedir.

Diplomatik pasaport hakkı başka biri tarafından bir kişiye doğduğu hallerde yani diplomatik pasaport hak sahibinin eşinin veya çocuklarının pasaport başvurusu yapacağı zamanlarda mutlaka hamili bilgilerinin doldurulması gereklidir.

Pasaport Başvurusu Nereye Yapılıyor?

Randevu alınmasının ardından başvuruyu yapan kişinin belirtilen tarih ve saatte randevu merkezinde bulunması gereklidir. Bordo pasaport başvuruları, ilçe nüfus müdürlüklerine yapılabiliyor.

Hususi veya hizmet pasaportu başvuruları sadece il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine yapılmaktadır.

Diplomatik pasaport başvuruları ise yalnızca Dışişleri Bakanlığı’na yapılabiliyor. Randevu alınmasının ardından toplanan belgelerin Dışişleri Bakanlığı C Blok Zemin Kat 15 nolu odaya götürülüp, yetkili kişiye teslim edilmesi gereklidir.

Pasaport randevusu almak isteyen vatandaşlar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr intenet adresinden, e-devlet üzerinden ya da Alo 199 üzerinden pasaport randevusu alabilirler.

2021 Yılı Pasaport Randevusunda Gereken Belgeler Neler?

Pasaport çıkartmak için randevu alan vatandaşlar hangi belgelerin gerekli olduğunu araştırıyor.

Pasaport randevusu alınmasının ardından bazı belgelerin hazırlanması gereklidir. Bunlar;

T.C. kimlik numarası

Pasaport harç ücretinin yatırıldığı makbuz aslı,

2 tane biyometrik fotoğraf

Harç ödemeden pasaport alacak kişilerin öğrenci olduklarına dair belge,

18 yaşından küçük kişiler için yada kısıtlı kişiler için muvafakat belgesi,

Önceden pasaport almış olan kişilerin eski pasaportları

Pasaport Randevusu İptal Etme Yolları Neler?

Önceden alınan pasaport randevusu iptali için https://randevu.nvi.gov.tr/ adresine giriş yaparak ‘Randevumu İptal Etmek İstiyorum’ linkine tıklayarak önceden alınan pasaport randevusu iptal edilebilir. Eğer randevu alınmasının ardından randevuya gidilmeyecekse mutlaka randevu iptali yapılması gereklidir.