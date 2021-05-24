Pasaport deport ne demek? Deport nedir, Türkçe karşılığı ve anlamı

Son günlerde gündemde sık sık yer alan deport kelimesi ile ilgili merak sürüyor. Deport kelimesi, İngilizce kökenli bir kelimedir. Kelime anlamı olarak ise ‘sınır dışı etmek, uzaklaştırmak’ anlamına gelir.

Deport ne demek?

Tehcir nedir?

Deport kelimesi bir şeyi ya da kişiyi sınır dışı etmek, uzaklaştırmak, dışlamak ve sürgün etmek anlamlarına gelir. Deport kelimesinin Türkçe karşılığı ‘Tehcir’dir.

Tehcir, bir kişi ya da topluluğun zorunlu olarak göç etmesi ve sürgün edilmesi anlamına gelir. Tehcir kelimesi Arapça kökenlidir ‘hicret’ (göç etmek) anlamına gelir. TDK’da ise tehcir kelimesi ‘göç ettirme, göç etmesine sebep olma’ anlamlarındadır.

Deport olmak ne demek?

Deport yolcu, bir ülkede suç işleyen kişiye verilen isimdir. Bir ülkede suç işleyerek kendi ülkesine gönderilen kişi deport yolcu olarak nitelendirilmektedir.