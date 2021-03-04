Pasaport başvurusu için randevu alma işlemi

E-pasaport ile randevu alma

başvuru işlemleri ile ilgili merak ettiklerinizi sizler için derledik. Pasaportalma? Pasaport randevuetme? Pasaport başvurusu için gerekli belgeler ve detaylara aşıdan ulaşabilirsiniz.

Pasaport randevusu almak için Nüfus müdürlüğüne gitmeden işlemlerinizi ALO 199 ya da https://randevu.nvi.gov.tr/#/nvi/randevu-al bu adresten kolaylıkla alabilirsiniz. Vermiş olduğumuz adres linkine giriş yaptıktan sonra açılan ekranda ‘pasaport’ kısmına gelmelisiniz. Burada alabileceğiniz pasaport türleri karşınıza çıkmaktadır. Bu türler arasından sizin için uygun olanı işaretleyip randevu işleminizi saniyeler içerisinde tamamlayabilirsiniz. Eğer intenetle uğraşmak istemiyorum derseniz ALO 199 hattından da randevu işlemi yapabilirsiniz.

Pasaport randevu iptal etme

Pasaport için randevu aldınız fakat randevuyu gerçekleştiremeyecek durumdaysanız iptal etmelisiniz. Eğer randevu sürenizden yarım saat öncesinde iptal işlemini gerçekleştirmezseniz 24 saat boyuna randevu talebinde bulunamazsınız. Aynı zamanda alınan randevuyu ayda 3 defa iptal etme veya değiştirme hakkına sahipsiniz. Peki randevu iptali için ne yapmalıyım? Diyorsanız öncelikle https://randevu.nvi.gov.tr/#/nvi/randevu-al adresine giriş yaparak, sol üst kısımda bulunan ‘Randevu durumunu sorgulama’ başlığından iptal işleminizi kolaylıkla halledebilirsiniz.

E-pasaport için gereken belgeler

pasaport başvuru işlemleri sırasında sizden istenen birkaç belge bulunmaktadır. Bu belgeler şu şekilde:

• T.C kimlik kartı, nüfus cüzdanı ya da geçici kimlik belgenizin bulunması,

• Son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

• 'muvafakatname’ ergin olmayan kişiler için istenmekte,

• Pasaport defter ve harç bedelinin başvuru öncesinden ödenmiş olması

• Eski pasaport(iptal edilmemiş, daha önceden alınmış pasaport), bu belgelerin teslimi sırasında başvuru yapan kişinin parmak izi, biyometrik verileri de alınmaktadır.

