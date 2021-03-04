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Pasaport başvurusu için randevu alma işlemi

Teknolojinin gelişimiyle birlikte yapmış olduğumuz işlerin çoğunluğunda kolaylıklarla karşılaşmaktayız. Bunlardan bir tanesi de e-pasaport sistemidir. E-pasaport sistemi ile saatlerce sıra beklemeden pasaport başvurusu için randevu alıp işlemlerinizi kolaylıkla tamamlayabiliyorsunuz. Pasaport başvurusu için nasıl randevu alırım? Sorusuna yanıt arıyorsanız detaylar yazımızda…

04 Mart 2021 Perşembe 23:03
Pasaport başvurusu için randevu alma işlemi
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Pasaport başvuru işlemleri ile ilgili merak ettiklerinizi sizler için derledik. Pasaport randevu alma? Pasaport randevu iptal etme? Pasaport başvurusu için gerekli belgeler ve detaylara aşıdan ulaşabilirsiniz. 

E-pasaport ile randevu alma

Pasaport randevusu almak için Nüfus müdürlüğüne gitmeden işlemlerinizi ALO 199 ya da https://randevu.nvi.gov.tr/#/nvi/randevu-al bu adresten kolaylıkla alabilirsiniz. Vermiş olduğumuz adres linkine giriş yaptıktan sonra açılan ekranda ‘pasaport’ kısmına gelmelisiniz. Burada alabileceğiniz pasaport türleri karşınıza çıkmaktadır. Bu türler arasından sizin için uygun olanı işaretleyip randevu işleminizi saniyeler içerisinde tamamlayabilirsiniz. Eğer intenetle uğraşmak istemiyorum derseniz ALO 199 hattından da randevu işlemi yapabilirsiniz. 

Pasaport randevu iptal etme 

Pasaport için randevu aldınız fakat randevuyu gerçekleştiremeyecek durumdaysanız iptal etmelisiniz. Eğer randevu sürenizden yarım saat öncesinde iptal işlemini gerçekleştirmezseniz 24 saat boyuna randevu talebinde bulunamazsınız. Aynı zamanda alınan randevuyu ayda 3 defa iptal etme veya değiştirme hakkına sahipsiniz. Peki randevu iptali için ne yapmalıyım? Diyorsanız öncelikle https://randevu.nvi.gov.tr/#/nvi/randevu-al adresine giriş yaparak, sol üst kısımda bulunan ‘Randevu durumunu sorgulama’ başlığından iptal işleminizi kolaylıkla halledebilirsiniz. 

E-pasaport için gereken belgeler

pasaport başvuru işlemleri sırasında sizden istenen birkaç belge bulunmaktadır. Bu belgeler şu şekilde: 

• T.C kimlik kartı, nüfus cüzdanı ya da geçici kimlik belgenizin bulunması, 

• Son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf, 

• 'muvafakatname’ ergin olmayan kişiler için istenmekte, 

• Pasaport defter ve harç bedelinin başvuru öncesinden ödenmiş olması

• Eski pasaport(iptal edilmemiş, daha önceden alınmış pasaport), bu belgelerin teslimi sırasında başvuru yapan kişinin parmak izi, biyometrik verileri de alınmaktadır. 



Son Güncelleme: 04.03.2021 23:03
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RandevuPasaportE-pasaportİPTALAlo 199
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