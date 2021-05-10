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Part Time çalışmak nedir? Part time iş nasıl olur? Part time iş çalışma şartları

Part time, diğer adıyla yarı zamanlı çalışma demektir. Part time işler nasıl olur? Part time ilanlarını hangi kurumlar verir? Esnek çalışma olarak bilinen iş kanunundaki yeriyle çalışma süresi tam çalışana göre daha az olarak belirlenir. Sizler için part time çalışma şartlarını haberimizde derledik..

10 Mayıs 2021 Pazartesi 03:13
Part Time çalışmak nedir? Part time iş nasıl olur? Part time iş çalışma şartları
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Part time çalışma tam zamanlı çalışmadan farklıdır. Daha az çalışılır. Hatfalık çalışma süresinin 2/3'üdür. İş Kanununda geçen part time çalışma saati en fazla haftalık olarak 45 saattir. 30 saatten az çalışanlar haftalık olarak esnek çalışan olarak kabul edilir. Part time işe girenler, işverenle bunu sözleşme olarak esnek çalışma ya da kısmi süreli olarak belirterek çalışmalıdır.

Kişi part time olarak çalışsa bile sigortasının yapılması zorunludur. SGK'da "6- Kısmi istihdam" ya da "7-Puantaj" koduyla çalışan haber verilmelidir. 

İşçinin sözleşmesi aylık ücretlendirme üstünden gerçekleştiridiği ise , 30 gün sigorta primi bildirimi ve işyerinden alacağı maaşta asgari ücretten düşük olmamak gibi bir mecburiyeti vardır. 

İşçi sözleşmesini saatlik bir şekilde yaptı ise bütün çalıştığı süreler toplanır ve 7.5 saat çalışma saatine bölünür. Eğer 7.5'tan az ise bir gün olarak hesaplanır.

Ay içerisinde yirmi günden az çalıştı iseniz eksik günler GSS pirimi ödeyerek tamamlanır. Ailenizde bakmakla yükümlü olan kişilere ödeme yapma mecburiyetiniz yoktur.

Sosyal Sigorta İşlemleri

 

 Yönetmeliğinin 101. maddesinin 3'üncü ve 4'üncü maddesinde şunlar yer alır;

  • 4857 sayılı İş Kanununa istinaden kısmi çalışan kişinin bir ay içindeki toplam çalışma süresi hesaplanarak, günlük yasal çalışma saati olan 7,5'e bölünerek hesaplanmaktadır.
  • 854 sayılı Deniz İş Kanunu veya 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanuna istinaden çalışan bir sigortalı için ay içindeki toplam çalışma süresi bulunur ve 8'e bölünerek hesaplanır.

Yukarda yazdığımız üzere 7,5 saat ya da 8 saatin altındaki çalışmalar 1 gün olarak geçer.

Eksik olan gün sayıları nasıl hesaplanır?

Eksik gün sayısı çalıştığınız günden prim gün sayısı çıkaartılarak hesaplanır. Öneğin 15 gün çalıştıysanız 30 günden çıkartılarak varılan sonuçtur.

Part time çalışanların ihbar ve kıdem tazminatı nasıl olur?

Part çalışanlar

Part Time çalışanlar yani yarı zamanlı çalışanlar bir yıl süreyle çalışırsanız eğer işvereniz tarafından haksız bir nedenle işten atılırsanız kıdeam tazminatı almaya hak kazanırsınız. Kıdeminiz aldığınız ücretten hesaplanır.

Part time çalışanların yıllık izin hakları var mı?

Yarı zamanlı çalışanların izinleri çalıştığınız zaman üzerinden hesaplanır. Ayda on gün çalışan bir kimse bir yıl içerisinde işine devam ederse yıllık izin kullanmaya hak kazanır. Ayda on gün çalışarak yıllık izin kazanan çalışan 14 gün izin değilde 5 gün ücretli yıllık izin kullanır.

 




Son Güncelleme: 10.05.2021 03:13
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