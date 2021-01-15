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Parkta soğuktan titreyen Nijeryalı genç, hiçbir yardım teklifini kabul etmedi

İstanbul Beyoğlu'nda ayakkabısı olmayan ve soğuktan titreyen gence çevredeki vatandaşlar yardım etmek istedi. Nijeryalı genç, yapılan tüm yardım tekliflerini reddederek parktan uzaklaştı.

15 Ocak 2021 Cuma 22:05
Parkta soğuktan titreyen Nijeryalı genç, hiçbir yardım teklifini kabul etmedi
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Taksim Gezi Parkı’nda meydana gelen olayda, bir bankta titreyerek oturan Nijeryalı gence çay satan bir kişi çay ikram etmek istedi. Üşümekten tir tir titreyen genç, çaycının teklifini kabul etmeyerek oturmaya devam etti. Ayağında ayakkabı dahi olmayan gence, parkın güvenlik görevlisi bir çift ayakkabı getirdi.

Parktan hızla uzaklaştı

Nijeryalı genç, kendisine getirilen ayakkabıyı da reddetti. Parkta bulunan diğer vatandaşlar ayakkabıyı giydirmeye çalışsa da, genç adam yerinden kalkarak parktan hızla uzaklaştı.

‘’Hiçbir şey kabul etmiyor’’

Nijeryalı gence çay ikram etmek isteyen çaycı, gence daha önce bir vatandaşın 500 TL vermek istediğini, başka birinin ise ayakkabı ve yiyecek getirdiğini ancak gencin bu tekliflerini reddettiğini söyledi.

Ayakkabısı olmayan gence ayakkabı getiren park görevlisi ise, gence devletin imkanlarını sunduklarını ancak gencin gelen hiçbir teklifi kabul etmediğini ifade etti. Öte yandan gencin parka sık sık gelerek oturduğu öğrenildi.



Son Güncelleme: 15.01.2021 22:05
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Anahtar Kelimeler:
GençNijeryaTaksimGezi Parkı
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