Park halindeyken, arkadan çarpan otomobil yüzünden takla attı! Sürücü ağır yaralandı

Bir kişinin ağır yaralandığı trafik kazası bugün saat 17.00 sularında Kartal'da yaşandı.

Gelen bilgilere göre sürücüsünün Şeyda Yılmaz olduğu araca yol kenarında park etmiş halde beklerken, sürücüsünün Cengizhan K. olduğu bir başka araç arkasından hızla çarptı.

Yılmaz'ın sürücüsü olduğu park halinde duran araç çarpışmanın etksiyle takla atarak savruldu. Cengizhan K.'nın kullandığı araç ise metrelerce savrulduktan sonra yol kenarında ki direğe çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte kaza yerine kurtarma ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kaza yerine kısa süre içinde gelen ekipler park halinde duran aracın sürücüsü Şeyda Yılmaz'ın ve diğer sürücü Cengizhan K.'nın yaralandığını tespit etti.

Ağır yaralana Yılmaz ve Cengizhan K. olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan iki araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.