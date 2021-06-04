Park halindeki otomobile çarpan minibüs şarampole yuvarlandı: 3 ölü, 5 yaralı

3 kişinin can verdiği, 5 kişinin yaralandığı feci trafik kazası dün gece saatlerinde Denizli Pamukkale'de yaşandı.

Gelen bilgilere göre akşam saat:23.00 sularında yolda seyir halinde olan bir minibüs, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu içerisinde 5 kişinin bulunduğu, yol kenarında park etmiş bir otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs yaklaşık 30 metre yükseklikte şarampole yuvarlandı.

3 kişi can verdi , 5 kişi yaralandı

Çevredeki vatandaşların ihbar etmesiyle olay yerine 112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri yönlendirildi. Kaza mahaline kısa süre içinde gelen ekipler yaptıkları incelemede minibüste sıkışan 1'i kadın 3 kişi hayatını kaybettiğini, araçta bulunan 5 kişi ise yaralandığını belilrledi.

Yaralanan vatandaşlar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastanelere kaldırılırken, kazada hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenleri ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından minibüsten çıkarıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Denizli'de çarpıştıktan sonra şarampole yuvarlanan midibüste ölen 3 kişinin kimlikleri belirlendi. Kazada ölenlerin midibüs sürücüsü İbrahim Doğru (65) ile eşi Ferize Doğru (63) ve Hasan Güney (55) olduğu öğrenildi. Şarampole yuvarlanan otomobilde yaralanan Emre Mutluluk, Emre Aydın, Necmettin İlhan, Yasin Coşkun, Uğur Yıldız ve İzzet Türtürk'ün ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.