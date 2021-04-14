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Park halindeki araç cayır cayır yandı

Trabzon Ortahisar İlçesinde park halindeki bir araç cayır cayır yandı.

14 Nisan 2021 Çarşamba 01:46
Park halindeki araç cayır cayır yandı
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Trabzon’da gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Ortahisar İlçesi Sanayi Mahallesinde park halindeki bir araç bilinmeyen bir sebep ile bir anda alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen aracı görenler hemen olayı itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yanan otomobile müdahale ettiler. Kısa sürede müdahale edilen otomobilden çevreye kıvılcım sıçramaması için ekipler tarafından önlem alındı. Kısa sürede yanan otomobil söndürülürken otomobil kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan çıkan yangın vatandaşlarıkorkuturken yangının neden kaynaklı olduğu merak konusu oldu.

Yaşanan olayın neden kaynaklı olduğunun bulunması için polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.



Son Güncelleme: 14.04.2021 01:46
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Anahtar Kelimeler:
OtomobilYangın
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