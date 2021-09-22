Paris İklim Anlaşması'nın kapsamı nedir? Neleri konu edinmektedir?

Paris iklim anlaşması dünyanın içinde bulunduğu küresel iklim sorunlarından kaynaklı olarak ortaya çıkmış ve çözüm aracı olarak faydalanılabileceği düşünülen bir anlaşmadır. Peki içerik olarak neleri kapsamaktadır? Türkiye anlaşmada hangi noktadır? Anlaşma uygulandığında sağlanacak faydalar olarak neler karşımıza çıkmaktadır?

Paris İklim Anlaşması neleri kapsamaktadır, nasıl ortaya çıkmıştır?

Anlaşma Fransa’da 2016 yılında imzalanmıştır. Ancak yürürlüğe girme tarihi anlaşmanın imzalanma yılından farklı olarak 2020 yılında olacakken, 2016 yılından itibaren geçerliliğini başlatmıştır. Dünya çapında küresel sera gazı emisyonlarının %55ini oluşturan ülkelerin minimum 55inin onayı ile 04.11.2016 itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Anlaşma iklim sıcaklığı üzerinde kontrol edilebilir düzeyde sıcaklığı azaltma eğilimindedir. Ancak onaylayan ülke sayısı imzalayan ülke sayısından azdır. Bugüne kadar anlaşmayı 197ülke imzalamasına rağmen sadece 191ülke onay vermiş durumdadır. Onay vermeyen ülkeler arasında Türkiye’de bulunmaktadır. Türkiye ile birlikte onay vermeyen diğer ülkeler Eritre, Libya, Irak, İran ve Yemen’dir. Anlaşmanın uygulanması hedeflenen sıcaklık düzeyinin düşürülmesi için önemli görünmektedir.

Anlaşmayı imzalayan ülkeler ve Türkiye

Anlaşmanın amacı uzun dönemde sanayileşmenin öncesindekine göre sıcaklığın 2derece aşağıda tutulmasıdır. Bunun bir çok amacı vardır. Sıcaklığın düşürülmek istenmesinin gıda üretimindeki zararların engellenmesi ile ve aynı zamanda iklim değişikliğine karşı direncin artırılması konusunda da önemlilik arz etmektedir.

Türkiye anlaşmayı imzalayan ülkeler arasında bulunmasına rağmen hala bir taraf olma söz konusu değildir. Birleşmiş Milletler ’de konuşma yapan cumhurbaşkanı Erdoğan anlaşmanın mecliste oylamaya sunulacağını söylemiştir. Bu oylama ise önümüzdeki ay yapılacak ifadesini de kullanmıştır.

Anlaşma kapsamında 200e yakın ülke bir araya gelmiş ve karbon emisyonlarını azaltmanın dünyanın geleceği için uygun olacağı kanısına varmıştır. Bu kapsamda yaşanan doğal afetlerinde temelini oluşturan iklim krizi unsurunun azaltılması çalışmaları onaylayan ülkeler tarafından başlatılmıştır. Aynı zamanda anlaşmada öne sürüklen hedeflerin 5 yılda bir kontrol edilmesi ve iklime sağlanan faydanın yanında sosyo-ekonomik açıdan da yetersiz ülkelere bu anlaşmanın gereklerini uygulayabilmeleri için yardımlar söz konusudur. Karbon emilimini azaltmak için karbon üretimi azaltılmalı ve bunun içinde yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek gerekmektedir. Bilindiği üzere kömür, petrol, doğalgaz kullanımının bir sonu vardır bunlar yenilenemez. Ancak rüzgar, su, jeotermal ve güneş gibi yenilenebilir ve hammaddesine para ödenmeyen kaynaklar iklim krizinin çözümü için fayda sağlamakta ve anlaşma da bu kaynakların kullanımını artırmayı planlamaktadır. Bunun içinde fakir ülkelere yenilenebilir enerji sağlamak için zengin ülkeler yardımda bulunmalıdır. Anlaşmanın şartları için daha ayrıntılı bilgileri siz okurlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz.