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Paribu kime aittir? Firma kurucusu Yasin Oral kimdir?

Paribu’nun sahibi Yasin Oral ile ilgili bütün detaylar haberimizde!

02 Şubat 2021 Salı 01:29
Paribu kime aittir? Firma kurucusu Yasin Oral kimdir?
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1985 Ankara doğumlu olan Yasin Oral, yazılım alanında ki çalışmalara lise yıllarında başlamıştır. 2001 yılında lise okurken TÜBİTAK tarafından düzenlenen bir yarışmaya katılarak, TÜBİTAK web sitesi geliştirmelerine dışardan destek vermiştir.

Üniversitede taşımacılıkta faaliyet sürdüren bir intenet sitesi kurmasının ardından kısa zamanda nakliyeciler arasında koordinasyon sağlayan tek platform olmayı başardı.

2010 yılında Türkiye’nin ilk online matbaası olan matbuu.com’u kurdu.

Bunların dışında, bütün dünyaya hizmet sunan pek çok mesafe hesaplama ve rota görüntüleme projesi üreterek günde 250 binden fazla kullanıcıya hizmet verdi. 2015 yılında online bilet satan Biletgo’yu kurdu. Ayrıca aynı yıl Paribu’nun ön hazırlıklarını yaptı. 2016 yılında Paribu’yu kurdu 2017’de de kullanılır hale getirdi.

Şuanda da Paribu CEO’su olmaya devam ederken, Blockchain Türkiye Platformu Yürütme Kurulu üyesi ve Türkiye Genç İş Adamları Deneği üyesidir.



Son Güncelleme: 02.02.2021 01:29
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Anahtar Kelimeler:
ParibuFatihoral
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