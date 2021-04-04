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Parfüm orjinal mi? Parfüm barkodu ile orjinal ürün sorgulaması

Satın aldığımız birçok ürünlerde barkod bulunmaktadır. Bunlardan biride parfümdür. Satın aldığınız parfümlerin sahte olup olmadığını, orijinalliğini anlamak için barkod numarası ile sorgulayarak öğrenebilirsiniz. Hem paranız hem sağlığınız için bu kısa işlemde kolayca öğrenebilirsiniz. Detayları sizler için araştırdık.

04 Nisan 2021 Pazar 18:59
Parfüm orjinal mi? Parfüm barkodu ile orjinal ürün sorgulaması
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Parfüm barkod sorgulama

Satın aldığınız parfümleri barkod ile sorgulayıp orijinal olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Parfümlerin sahte olmasından dolayı insanlar orijinal olmasına dikkat etmektedir. Bunu anlamak için nelere dikkat edileceğini araştırmaktadırlar. Parfüm alan sağlığını düşünen her vatandaşın barkod sorgulama işlemlerini yapmaları tavsiye edilmektedir. 

Ürünlerde olduğu gibi parfümlerde de barkod bulunmaktadır. Bu barkod numaraları ürün hakkında detaylar bilgi vermektedir. Tester parfümlerde de barkod bulunmaktadır. Yalnız orijinalliğini bilmeniz için barkod üzerindeki seri numarası ile öğrenebilirsiniz. GS1’in resmi intenet sayfasında gepir.org.tr adresinden sorgulayabilirsiniz. Doğru olarak bu site önerilmektedir. 

GS1 gepir.org.tr sorgulama

* http://gepir.org.tr sitesine giriş yapınız.

* Barkod numarasına giriniz.

*GTIN giriniz yazan kısma barkod numarasına girerek sorgulama işleminizi gerçekleştiriniz. 

Başka bir sorgulama sitesi ise checkcosmetic.net sitesidir. Siteye giriş yaptıktan sonra 

-Sol menüde Select brand kısmına girerek markanızı seçiniz.

-Quick brand search bölümünü boş bırakınız.

-Enter Code yazılan yere barkod numarasını giriniz. 

-Calculate tıklayarak sorgulama işleminizi gerçekleştirmiş olursunuz.

Açılan sayfada son kullanma tarihi vs. hakkında bilgiler verilecektir. Kırmızı çarpı olduğunda kullanma tarihinin geçtiği belirtilmektedir. Yeşil ok görüldüğünde ise ürünün güvenilir, orijinal olduğu belirtilmektedir.  Hiçbir şey çıkmıyorsa parfümünüz sahte olabilir. Dikkatli olmalısınız. 

Satın aldığınız parfümün 4 haneli kodu olmalıdır satın alırken buna dikkat etmelisiniz.  

Orijinal parfüm nasıl anlaşılır?

*Sahte ile orijinal parfümde renk farklılığı vardır. Satın alırken renklere dikkat etmelisiniz.

*Orijinal parfümler kırılmaması için özel kutulara konulur.

*Satın alacağınız parfüm piyasa değerinden çok fazla düşük ise bu sahte parfüm olabilir.

*Seri numarası kutu ve şişe üzerine yazılır.

*Kutuların ambalajları kalitelidir, özenlidir, kusursuzdur.

*Kolonya ve çok fazla alkol kokan parfümler sahte olma olasılığı fazladır. 



Son Güncelleme: 04.04.2021 18:59
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Anahtar Kelimeler:
ParfümBarkodSorgulamaSahteOrijinal
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