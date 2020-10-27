Paramotor nedir, nasıl kullanılır? Paramotor özellikleri

Paramotor paraşüt ile motorun birleştirilmesi sonucu icat edilmiş hava taşıyıcısıdır. Hafif ve taşıması kolay bir araç olan paramotor Powered Paragliding adı ile de bilinmektedir. Araç ilk kez 2006 yılında Csaba Lemak şirketi tarafından üretilmiştir.

Paramotor nedir?

Paramotor özellikler

Motorlu yama paraşütü kısa adıyla PPG olarak bilinen bu aracın ismi motor ve paraşüt kelimelerinin birleştirilmesiyle üretilmiştir. Dünyada ilk kez 1980 yılında İngiliz helikopter pilotu Mike Byne tarafından Essex’te kullanılan araç1986 yılında Fransız La Mouette firması tarafından geliştirilmiştir. İlerleyen yıllarda bir hobi aracı olarak özellikle Avrupa’da yaygınlaşan aracı ilk kez elektrikli motor şeklinde hazırlayan şirket Csaba Lemak olmuştur.

Sırtta taşınan bir motor, büyük bir pervane ve yamaç paraşütü ile uçmayı sağlayan hafif bir araçtır. Uçuşun yüksekliği pilotun kontrolünde olup yerden 5 metre yüksekliğe kadar çıkılabilir. Ülkemizde son 10 yılda yaygınlaşan araç, bazı reklam faaliyetlerinde kullanılmıştır. Motorsuz yamaç paraşütüne göre daha güvenli olan araç ayakla ya da tekerlekle hareket ettirilen iki modeli vardır.

Ortalama 25-30 kilo ağırlığında olan aracın bazı modelleri 20 kilonun altında da olabiliyor. Kanatlar ve motorun ağırlığı ile pilotun ağırlığı arasında doğrudan bir bağlantı olurken pilotun ağırlığına göre kanat kısmı daha da genişletilebiliyor.