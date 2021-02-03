PAPARA iletişim ve çağrı merkezi telefon numarası

Papara nedir?

Papara sadece online üzerinden alışveriş yapmak dışında günün her saati ödeme yapabildiğiniz gibi ödeme de alabileceğiniz bir sistem. Normal bankalar gibi olmayıp her zaman hesapta para bulunan bir bankadır. Bu sayede Papara cüzdanına para eklemek isteyen herkes 10 dakikada hesabına para ekleyebilir. Papara’nın en önemli özelliği kullanıcılarından herhangi bir komisyon talep etmemesidir.

Papara müşteri hizmetleri numarası

Olması gerekenin dışında bir sorun gerçekleştiğinde papara çağrı merkezine kolaylıkla ulaşarak sorunlarınızı giderebilirsiniz. Ya da farklı bir açıdan vakit kaybetmemek adına web sitelerinde de işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 7/24 müşteri temsilcisi ile görüşme sağlamanız mümkün,

• Papara Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası: 0850 340 0 340

• Papara Müşteri İletişim Merkezi

PAPARA E – Posta iletişimi

Müşteri hizmetlerine farklı bir yol daha olarak destek@papara.com e – posta adresleri vasıtasıyla sorunlarınızı yazarak ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Daha hızlı ve etkili çözüm için her zaman e-postayla iletişim avantajlıdır. Müşteri hizmetlerine farklı bir yol daha olarak destek@papara.com e – posta adresleri vasıtasıyla sorunlarınızı yazarak ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Daha hızlı ve etkili çözüm için her zaman e-postayla iletişim avantajlıdır.

PAPARA resmi sosyal medya hesapları

Herhangi bir bilgi için ya da yine sorun gidermek içinde papara sosyal medyalarına başvurabilirsiniz. Ayrıca kampanya ve duyuruları da aktif bir şekilde bu hesaplardan görüp haberder olabilirsiniz. Papara resmi sosyal medya hesapları şu şekilde;

• Papara Facebook

• Papara Twitter

• Papara Instagram

• Papara Linkedin