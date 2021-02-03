İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!

PAPARA iletişim ve çağrı merkezi telefon numarası

Her kesimin online alışverişlerinde güvenle kullanabileceği bir uygulamadır papara. Online cüzdanda diyebiliriz. Peki, zaman zaman bazı sıkıntıları yaşanabiliyor. Bu durumlarda kullanıcıların en çok merak ettiği şey kolay ulaşım için müşteri hizmetlerine bağlantıları. Haberimin detaylarında sizi bu konu hakkında bilgilendirmeyi düşünüyoruz.

03 Şubat 2021 Çarşamba 15:10
PAPARA iletişim ve çağrı merkezi telefon numarası
Takip Et:

Papara nedir?

Papara sadece online üzerinden alışveriş yapmak dışında günün her saati ödeme yapabildiğiniz gibi ödeme de alabileceğiniz bir sistem. Normal bankalar gibi olmayıp her zaman hesapta para bulunan bir bankadır. Bu sayede Papara cüzdanına para eklemek isteyen herkes 10 dakikada hesabına para ekleyebilir. Papara’nın en önemli özelliği kullanıcılarından herhangi bir komisyon talep etmemesidir.

Papara müşteri hizmetleri numarası

Olması gerekenin dışında bir sorun gerçekleştiğinde papara çağrı merkezine kolaylıkla ulaşarak sorunlarınızı giderebilirsiniz. Ya da farklı bir açıdan vakit kaybetmemek adına web sitelerinde de işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 7/24 müşteri temsilcisi ile görüşme sağlamanız mümkün,
• Papara Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası: 0850 340 0 340
• Papara Müşteri İletişim Merkezi

PAPARA  E – Posta iletişimi 

Müşteri hizmetlerine farklı bir yol daha olarak destek@papara.com e – posta adresleri vasıtasıyla sorunlarınızı yazarak ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Daha hızlı ve etkili çözüm için her zaman e-postayla iletişim avantajlıdır.
 

PAPARA resmi sosyal medya hesapları

 
Herhangi bir bilgi için ya da yine sorun gidermek içinde papara sosyal medyalarına başvurabilirsiniz. Ayrıca kampanya ve duyuruları da aktif bir şekilde bu hesaplardan görüp haberder olabilirsiniz. Papara resmi sosyal medya hesapları şu şekilde;
• Papara Facebook
• Papara Twitter
• Papara Instagram
• Papara Linkedin


Son Güncelleme: 03.02.2021 15:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PaparaBanka7/24MüşterihizmetleriCüzdan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TEM Otoyolu'nu kilitleyen TIR kazası!
TEM Otoyolu'nu kilitleyen TIR kazası!
İzmir'de 1 kişi evinin önünde silahlı saldırıya uğradı
İzmir'de 1 kişi evinin önünde silahlı saldırıya uğradı
Kocaeli'nde seyir halinde bulunan halk otobüsü alev alev yandı
Kocaeli'nde seyir halinde bulunan halk otobüsü alev alev yandı
Polis abilerinden ufak Uras'a sürpriz
Polis abilerinden ufak Uras'a sürpriz
Kayseri’de yol ortasında şüpheli çanta!
Kayseri’de yol ortasında şüpheli çanta!
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Popüler Haberler

HES kodu hangi numaradan, nasıl alınır? 2021 HES kodu işlemleri
Engelli hakları nelerdir? 2021 Engelli haklarından kimler yararlanabilir
Vakıfbank para transferi işlem ücretleri ne kadar? 2021
SGK özel hastane fizik tedavi ücretleri ödeme şartları 2021
HGS nereden alınır? HGS müşteri hizmetleri telefon numarası ile bakiye sorgulama
A Haber whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası
Yemin dizisi Kumru kimdir? Elif Özkul yaşı ve oynadığı diziler
Üniversitelerde öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi nasıl olunur? Öğretim görevlisi olma şartları nelerdir?
EBA uzaktan eğitimde puan nasıl kazanılır? EBA puan kazanma yöntemleri
İŞKUR evden hangi işler yapılabilmektedir? İŞKUR evde paketleme işi ilanları
İhale yoluyla hazine arazileri satışa çıkarılıyor! Başvuru şartları ve tarihi belli oldu
Evalırken dikkat edilmesi gereken noktalar ve detaylar
İhtiyaç sahibi ailelere maddi yardım formu doldur! Açık kapı maddi yardım başvuru formu
Bedelli Askerlik kura çekimi ne zaman yapılacak? Kura çekim tarihi açıklandı
Yapı Kredi Kredi Başvuru Sonucu sorgulama ve öğrenme
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 4 Şubat 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Star TV canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
POMEM 2021 Polis alım şartları
Bugün gram altın ne kadar oldu? 4 Şubat 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
TV 8 canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.