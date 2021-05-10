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Pandemi yardımı sonucunda kapsam dışı ne demek? Kapsam dışı faz 1 2 nedir? Sosyal yardım kapsam dışına çıktı uyarısı ne anlama geliyor?

Dünyayı saran koronavirüs salgınının ülkemize de sirayet etmesinden sonra yaşanan ekonomik buhran ve işsizlik nedeniyle sıkıntı çeken vatandaşlarımıza özellikle muhtaç ailelere salgının ilk döneminde bin TL'lik sosyal yardım yapılmaya başlandı. Pandemi yardımı da denen bu ödemeye çok sayıda vatandaşımız başvurdu. Pandemi yardım sonucunda kapsam dışı ne demek? E devlet üzerinden yapılan başvuru neticesinde gelen uyarı olan Kapsam dışı faz 12 ne anlama geliyor? Başvuran vatandaşın aldığı bir diğer uyarı olan sosyal yardımı kapsamına dışına çıktı nedir? Pandemi başvuru sorgulama ekranı.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 17:55
Pandemi yardımı sonucunda kapsam dışı ne demek? Kapsam dışı faz 1 2 nedir? Sosyal yardım kapsam dışına çıktı uyarısı ne anlama geliyor?
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Ülkemizde yaşanan salgın nedeniyel Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilmeye başlanan pandemi sosyal yardım parasına çok sayıda vatandaşımız TC Kimlik ve şifresi ile E Devlet'ten başvuru yapmış durumda. Yapılan başvurular sonucunda E Devlet sistemi üzerinden birtakım uyarılar geliyor. 

Vatandaşlar gelen uyarıları intenet ortamında aratarak ne anlama geldiği anlamaya çalışıyor. Sık gelen uyarı olan Kapsam dışı, kapsam dışı faz 12 uyarıların ne olduğunu ve hangi anlama geldiğini sizler için derledik. İşte detaylar.

Başvuru yaptııktan sonra gelen Kapsam Dışı uyarısı beyan edilen bilgilerin yapılan yardım programı çerçevesinde olmadığını ifade eder. Dolayısıyla başvuruya gelen cevap rettir. Başvurunuz kabul edilmemiştir. Verilen bu ödemeden hiçbir şekilde faydalanamazsınız.

Kapsam dışı faz 12'nin ne anlama geldiğine gelin hep birlikte bakalım. Bu uyarı çıktığında ise başvurunuza henüz olumlu yada olumsuz bir cevap verilmediği anlamına geliyor. Başvurunuz değerlendirme aşamasındadır. Bu yardımı alabilir anlamına da gelen bu uyarı 1.100 TL Pandemi yardımını alabilme durumunuz olduğu ifade eder.

Sosyal Yardım Kapsam dışı ise şu demek; Başvurunuza direk ret cevabı verilir ve bu yardım ödeneğinden faydalanamazsınız anlamına gelir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı olan bu yardım parasına e devlet üzerinden başvurunuzu yapmalısınız. Bakan Derya Yanık konu ile yaptığı açıklamada; Sosyal destek başvurularını e devlet sistemi üzerinden aldıklarını ve bin TL olan yardım parasını Bin 100 TL'ye çıkardıklarını ifade etmişti. Bakan ayrıca bu yardımdan iki milyon hanenin yararlandığını da altını çizmişti.

Pandemi sosyal destek faz 3 başvurularını e devlete girerek TC Kimlik numaranızın son rakamına göre yapacaksınız. Eğer son rakamı sıfır ise pazartesi, iki ise salı, dört ise çarşamba, altı ise perşembe, sekiz ise cuma günü başvurabilirsiniz. Haftasonları da herkes başvurabilir. Sınırlama olmaksızın.

Başvurular yapıldı ama başvurular henüz neticelenmedi. Pandemi parasının sonuçları açıklandığı sitemizden sizlere duyurmaya devam edeceğiz.




Son Güncelleme: 10.05.2021 17:55
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Anahtar Kelimeler:
PandemiPandemi YardımıKapsam DışıFaz 12
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