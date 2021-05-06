Pandemi yardımı kapsamı dışı faz 1 2 ne demek?

Pandemi nedeniyle vatandaşlara verilen sosyal yardım ödemelerinin başvuruları devam ediyor. Ancak başvuru yapanlar kapsam dışına çıktı gibi uyarılar alıyor. Vatandaşlar yardım kapsamı dışına çıktı ifadesinin ne anlama geldiğini merak ediyor. Peki sosyal yardım kapsamı dışına çıktı ifadesi ne anlama geliyor? İşte detaylar…

Pandemi faz 1-2 ne anlama geliyor?

Faz 1-2 ifadesi, değerlendirme sürecinin bitmesi ve ödemenin kesinleşmesi sebebiyle vatandaşların ekranlarına geliyor.

Sosyal yardım kapsam dışına çıktı uyarısı ne demek?

Tam kapanma süresinde uygulanan sosyal destek ödemeleri için başvuruda bulunan vatandaşlar kapsam dışı ifadesinin anlamını sorguluyor. Bu ifade başvuruları tamamlanan vatanşların yardım alma durumunu gösteriyor.

Sosyal yardım kapsam dışı uyarısı kişinin sosyal yardım alma şartlarını sağlamadığını ve maddi yardım alamayacağını gösterir.

Kapsam dışı nedir?

Kapsam dışı ifadesi ise sunulan bilgilerin program ile uyuşmaması nedeniyle ret cevabı olarak gelir. Yani kişinin yardım alamayacağını ifade eder.

Kapsam dışı: "Hanenizde Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu sayfasında kapsam dışı olarak belirtilen kategorilerde kişiler tespit edildiği ve/veya formda beyan ettiğiniz bilgiler programın çerçevesiyle uyuşmadığı için başvurunuz değerlendirmeye alınamamıştır." şeklinde ifade edilir.

1100 TL sosyal yardım sorgulama nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmet olan Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e-devlet aracılığıyla yapılıyor.

Derya Yanık destek ödemeleri için daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemesi gerçekleştireceğiz.” şeklinde belirtti.