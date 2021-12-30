Pandemi Sosyal Destek Yardım Başvurusu yapmak için gerekli adımlar nelerdir?

Koronavirüsle salgın dönemde pek çok vatandaş işten çıkarıldı ya da iş yeri kapandı. Vatandaş bu zor günlerde devletten yardım bekliyor. İhtiyaç sahiplerine tam kapanma sonrasında 1000 TL yardım başvurusu verileceği açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili “İhtiyaç sahibi hanelere 1000 lira verilen nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz.” Açıklamasını yaptı.

Pandemi destek parası başvurusu nasıl yapılır?

Pandemi destek başvurusunda bulunmak için yapılacak ilk adım e-devlet üzerinden başvuru yapmaktır. Yardım başvurusu yapacak kişiler, TC kimlik numaraların göre başvurularını online olarak gerçekleştirilecektir.

Online başvuru için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Başvuru sonrası 1100 TL sosyal yardım parasını sorgulamak için kişi e devlet hesabına giriş yapmalıdır. Ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasına girip Sosyal Yardım Sorgulama kısmına giriş yapmalıdır ve sorgulama işlemini gerçekleştirmiş olur.