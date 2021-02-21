Pandemi kademeli normalleşme nasıl olacak? Hangi illerde yasaklar ne zaman kalkıyor?

Covid-19 kapsamında alınan önlemlerde 1 Mart itibari ile normalleşmeye gidilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün resmi Twitter hesabında yaptığı paylaşıma göre kademeli olarak normalleşmenin başlayacağı öğrenildi. Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibarıyla süreç belirlenen kriterler çerçevesinde, dört risk seviyesinde valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak”

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın’ın açıklamalarına göre normalleşme süreci Covid-19 vaka sayılarına, yoğun bakımı doluluk oranları, PCR testlerindeki pozitiflik oranları, 10-14 günlük sürede salgının trendi ve aşılanan kişi sayıları gibi etmenlere göre illere verilecek puanlara göre ilerleme kaydedilecek.

Yapılan açıklamada Aydın, cpvid-19 direkt etkilediği alanlar olan sosyal yaşam ve iş hayatının da marttan itibaren “yerinde karar” dönemi ile iller bazında değerlendirileceğini belirtti.

İllerin durumları göz önüne alınarak düşük, orta, yüksek ya da çok yüksek riskli gruplar halinde sınıflandırılacağı ve bu gruplar kapsamında hangi kısıtlamaların kaldırılacağı belirlenecek.

Aydın açıklamalarında şu ifadelere de yer verdi:

"Bu kararlar, tek başına 100 bin kişide görülen vaka sayıları üzerinden alınmayacak. Bunun yanında şehirdeki hastanelerin yatak, yoğun bakım, solunum cihazı kapasitesi ve doluluk oranı, şehirdeki salgının üreme hızı, PCR testlerindeki pozitiflik oranı, şehirdeki 10-14 günlük süredeki salgının trendi, şehrin yaş ve demografik durumu çerçevesindeki aşı durumu gibi 5-6 parametre üzerinden şehirler puanlamaya tabi tutulacak. Bu puanlamanın durumuna göre de 'düşük', 'orta', 'yüksek' veya 'çok yüksek' riskli denilecek.”