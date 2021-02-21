İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

Pandemi kademeli normalleşme nasıl olacak? Hangi illerde yasaklar ne zaman kalkıyor?

Normalleşmenin ne zaman başlayacağını merak eden vatandaşlar sorularına yanıt arıyor. Covid-19 kapsamında alınacak yeni kararlar vaka sayılarına göre şekillenecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilşikin açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

21 Şubat 2021 Pazar 16:26
Pandemi kademeli normalleşme nasıl olacak? Hangi illerde yasaklar ne zaman kalkıyor?
Takip Et:

Covid-19 kapsamında alınan önlemlerde 1 Mart itibari ile normalleşmeye gidilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün resmi Twitter hesabında yaptığı paylaşıma göre kademeli olarak normalleşmenin başlayacağı öğrenildi. Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibarıyla süreç belirlenen kriterler çerçevesinde, dört risk seviyesinde valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak”

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın’ın açıklamalarına göre normalleşme süreci Covid-19 vaka sayılarına, yoğun bakımı doluluk oranları, PCR testlerindeki pozitiflik oranları, 10-14 günlük sürede salgının trendi ve aşılanan kişi sayıları gibi etmenlere göre illere verilecek puanlara göre ilerleme kaydedilecek.

Yapılan açıklamada Aydın, cpvid-19 direkt etkilediği alanlar olan sosyal yaşam ve iş hayatının da marttan itibaren “yerinde karar” dönemi ile iller bazında değerlendirileceğini belirtti.

İllerin durumları göz önüne alınarak düşük, orta, yüksek ya da çok yüksek riskli gruplar halinde sınıflandırılacağı ve bu gruplar kapsamında hangi kısıtlamaların kaldırılacağı belirlenecek.

Aydın açıklamalarında şu ifadelere de yer verdi:

"Bu kararlar, tek başına 100 bin kişide görülen vaka sayıları üzerinden alınmayacak. Bunun yanında şehirdeki hastanelerin yatak, yoğun bakım, solunum cihazı kapasitesi ve doluluk oranı, şehirdeki salgının üreme hızı, PCR testlerindeki pozitiflik oranı, şehirdeki 10-14 günlük süredeki salgının trendi, şehrin yaş ve demografik durumu çerçevesindeki aşı durumu gibi 5-6 parametre üzerinden şehirler puanlamaya tabi tutulacak. Bu puanlamanın durumuna göre de 'düşük', 'orta', 'yüksek' veya 'çok yüksek' riskli denilecek.”



Son Güncelleme: 21.02.2021 16:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Covid-19NormalleşmeKısıtlamalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anne,baba ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı belli oldu
Anne,baba ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı belli oldu
Milli Savunma Bakanlığı, AMAN-2021 Davet Tatbikatı'nın icra edildiğini duyurdu!
Milli Savunma Bakanlığı, AMAN-2021 Davet Tatbikatı'nın icra edildiğini duyurdu!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Kısıtlamaya rağmen Zonguldak'ta iki grup sokak ortasında birbirine girdi
Kısıtlamaya rağmen Zonguldak'ta iki grup sokak ortasında birbirine girdi
Çorlu'da iki araç çarpıştı! Çok sayıda yaralı
Çorlu'da iki araç çarpıştı! Çok sayıda yaralı
Ankara'da Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi hayatını kaybetti
Ankara'da Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi hayatını kaybetti

Popüler Haberler

Pandemi kademeli normalleşme nasıl olacak? Hangi illerde yasaklar ne zaman kalkıyor?
Teknofest 2021 İstanbul yarışmaları ve başvuru formu
Çarşamba fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Çarşamba fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı
Sakarya fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Sakarya fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı
Zonguldak fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Zonguldak fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı
Whatsapp gizlilik sözleşmesini kabul etmezsek ne olur? WhatsApp kullanıcılarının hangi bilgilerini paylaşacak? WhatsApp sözleşmesi nasıl iptal edilir?
Beşiktaş'ın neden maçı yok, ertelendi mi?
Akçakoca fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Akçakoca fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı
Whatsapp kullanıcı sözleşmesini kabul ettim, nasıl iptal ederim?
Düzce fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Düzce fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı
PTT Gişe görevlisi nasıl olunur? Ptt Gişe ve büro çalışanı nasıl olunur, maaşlar ıne kadardır?
2019 Askerlik borçlanması ne kadar? SGK askerlik borçlanması
Atiye 3.sezon ne zaman yayınlanacak?
Çukur Cumali ölecek mi? Cumali diziye veda mı ediyor?
Kanalların yayın akışları 18 Kasım Pazartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Torun bakım maaşı başvuru yöntemleri nelerdir? 2021 torun bakım parası şartları
ALES 2 sınav soruları zor muydu, kolay mıydı?
2021 yılı Andorra asgari ücreti
İstanbul, Ankara, İzmir su kesintileri ve İSKİ - ASKİ - İZSU 22 Şubat Pazartesi su kesintisi saatleri
Savaşçı yeni bölüm yok mu, bitti mi? Fox TV Savaşçı neden yayınlanmıyor?
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.