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Pandemi destek ödeneğinden kimler yararlanabilir? Pandemi destek ödemesi ne kadardır?

Koronavirüs sebebi ile maddi anlamda zor durumda kalan vatandaşa devlet destek vermeye devam ediyor. Pandemi destek ödeneğinden kimler yararlanabilir? Pandemi destek ödemesi ne kadardır? Sorularımızın cevabı haberimizde yer alıyor.

28 Şubat 2021 Pazar 23:26
Pandemi destek ödeneğinden kimler yararlanabilir? Pandemi destek ödemesi ne kadardır?
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Koronavirüs salgını başladığından bu yana, devlet politikası haline gelen pandemi destek parası tekrar almaya hak kazananlar için sonuçlar gecikmeden açıklanıyor. E-devlet sistemine giriş yaparak sonucunuzu öğrenebilirsiniz. İhtiyacı olan, işsizlik dolayısıyla zor durumda kalan ve iş yeri kapananlara şartları taşıdıkları müddetçe ödeme yapılıyor.  

Destek paraları Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) tarafından ihtiyaç sahiplerinin vermiş olduğu adrese zarflı bir şekilde iletilmektedir. Başvuru yapan şahsın kendisi kimlik kartı ibare ederek alabilir.

https://www.turkiye.gov.tr/aile-bakanligi-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama bu adresten sorgulama yapabilirsiniz.

Sosyal Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kart numarasının son hanesine göre; 

0 ise Pazartesi

2 ise Salı

4 ise Çarşamba 

6 ise Perşembe

8 ise Cuma günlerinde başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Hafta sonu ise herkes başvuru yapabilir.

Sosyal Destek Başvuru Şartları Şunlardır;

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar



Son Güncelleme: 28.02.2021 23:26
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Anahtar Kelimeler:
PandemiDestek BaşvurusuPandemi Destek Sonuçları Tıkla
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