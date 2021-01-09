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Pamukkale Üniversitesi öğrencisi Aleyna Yurtkölesi, kaldığı apartta ölü bulundu!

Pamukkale Üniversitesi öğrencisi Aleyna Yurtkölesi (22) kaldığı apartta yatağında ölü olarak bulundu. Aleyna'nın ölümünde cinayet şüphesi olduğu değerlendirilirken olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

09 Ocak 2021 Cumartesi 19:03
Pamukkale Üniversitesi öğrencisi Aleyna Yurtkölesi, kaldığı apartta ölü bulundu!
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Denizli'de 22 yaşındaki üniversite öğrencisinin yatağında ölü olarak bulunması polis ekiplerini harekete geçirdi. Yunusemre Mahallesinde meydana gelen olayda ekipler, Pamukkale Üniversitesi'nde okuyan Aleyna Yurtkölesi'nin ölümünün cinayet olabileceği şüphesiyle kamera görüntülerini incelemeye aldılar.

Dün akşam saatlerinden itibaren genç kızdan haber alamayan yakınları durumu hemen polise bildirdi. Belirtilen adrese gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla girdikleri Aleyna'nın evinde genç kızı hareketsiz yatarken buldular.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları ilk incelemeden genç kızın vücudunda darp veya yaralanma gibi bir bulgulara rastlanmazken yapılan incelemelerin ardından Yurtkölesi'nin cansız bedeni otopsi yapılması için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

22 yaşındaki genç kızın ölümünü şüpheli bulan ekipler olayın cinayet olabileceği düşüncesiyle çevrede bulunan kamera görüntülerini incelemeye aldılar. Ekipler genç kızın ölüm nedenin araştırırken, gelen son dakika bilgisinde ölüm olayı ile ilgili olduğu düşünülen bir şüphelinin gözaltına alınarak sorguya çekildiği bildirildi.



Son Güncelleme: 09.01.2021 19:03
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Anahtar Kelimeler:
Aleyna YurtkölesiPamukkale Üniversitesişüpheli ölüm
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