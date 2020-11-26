Ülkemizin dünya mirası listesinde yer alan Pamukkale Travertenlerine nasıl gidileceği herkes tarafından merak ediliyor. Her yıl Dünya genelinde milyonlarca turisti ağırlamayı başaran Pamukkale Travertenleri antik zamanlardan günümüze kadar gelmeyi başaran önemli bir yapıdır.

Renginden dolayı bu ismi alan Pamukkale Travertenleri bembeyaz bir görünüme sahiptir. 17 tane sıcak hattının birbirine bağlı olduğu noktada Bergama Kralı tarafından inşa ettirilen Heirapolis Antik Kenti bulunmaktadır.

Pamukkale travertenleri nerede?

Bölgede ki sıcak su kaynakları eski zamanlarda hamamcılar tarafından gelir kaynağı olarak kullanılmış ve bu suyun çok şifalı olduğu belirtilmiştir.

Beyaz renginden dolayı Pamukkale travertenleri Denizli şehrimizde bulunmaktadır.

Pamukkale Travertenlerine nasıl gidilir?

Ülkede ki konumu itibari ile gerek karayolu gerek demiryolu gerekse havayolu ile rahat bir ulaşıma sahip Denizli ilinde bulunan Pamukkale Travertenlerine aynı zamanda kendi özel aracınızla da gidebilirsiniz. Denizli’de bulunan Çardak havalimanına 70 kilometre uzaklıkta olan Pamukkale Travertenlerine aynı zamanda otobandan kalkan Pamukkale otobüsleri ile de gidilebilir.

Giriş ücretinin 80 TL olarak belirlendiği Pamukkale Travertenlerine müze kartı olan vatandaşlar yılda 2 kez ücretsiz olarak girebilirler.