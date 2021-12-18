Pamuk yetiştiriciliği nasıl yapılır? Pamuk yetiştirirken dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir ?

Pamuk yetiştiriciliğine dair bilinmesi gereken birçok püf nokta bulunuyor. Sizler için hazırladığımız haberimizde pamuk yetiştiriciliğine dair birçok detaya ulaşabilirsiniz.

Pamuk yetiştiriciliği nasıl yapılıyor?

İlk olarak bulunduğunuz bölgenin pamuk tarımı için elverişli olup olmadığının belirlenmesi gerekiyor. Pamuk genellikle tüm toprak türlerinde yetiştirilebiliyor. Fakat, kaliteli ve verimli ürün elde etmek için toprağın niteliğinin derip profilli, killi, alüvyal, yüksek su tutma kapasiteli, geçirgen, işlenmesi ile sulanması kolay bir toprak olması gerekiyor. Toprak, iklim, ısı ile birçok benzer etkene göre tarla seçilerek adımlara göre yetiştirme işlemi yapılmalı.

Pamuk yetiştiriciliğinde izlenmesi gereken adımlar

Pamuk yetiştirirken izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir;

Toprak seçimi

İklim uygunluğu (Sıcaklık koşullarının uygun olması)

Tarlanın Toprağın hazırlanması,

Tohum seçimi,

Pamuk Ekimin doğru aylarda yapılması,

Çapalama ve seyreltme,

Bakımı,

Sulama,

Gübreleme,

Hastalık ve zararlılara karşı koruma,

Yabancı otlarla mücadele,

Nöbetleşe ekim (münavebe),

Hasat ve harman olarak incelenebilir.

Toprak isteğini kontrol etmek çok önemli

Pamuğun en verimli yetiştiği topraklar alüvyonlu, tınlı, orta bünyeli, derin profilli, küllü ve organik maddeler bakımından zengin olan topraklar. Sıcak yerlerde ve sulamayla yetiştirilir. Pamuk tohumlarının kökleri üç m’ye dek derine inip nem aldığı için derin profilli topraklar pamukları yetiştirmek için daha uygun.

Pamuk tarımından sıcaklık ile iklim şartları

Pamuk yetiştirirken özellikle yüksek sıcaklık gerekiyor. Pamuk don bölgelerinde yetişmemektedir. Senelik ortalama sıcaklık minimum 15 ile 15.6 derece olmalı. Yetiştirildiği mevsimde sıcaklık 20 ile 25 ve maksimum 37 dereceye kadar olmalıdır.

Pamuk yetiştirirken toprağın hazırlığı

Genel olarak devamlı olarak ekim yapanlar sonbahar zamanı hazırlıyor. Toprak 30 cm ile 35 cm derinlikte olacak şekilde sürülmelidir. Kışın sonuna doğru yabancı otlar temizlenerek yeniden sürülür. İlkbaharda pamuk tohumlarını ekmek için hazır olmuş olur. Hafif eğimli tarlaların seçilmesi gerekiyor.

Pamuk tohumlarını ilkbahar aylarında ekmelisiniz

Sağlıklı pamuk tohumları ilkbahar ayından yaz ayına doğru büyüyerek yetişir.

Lifleri bitkilerin besin ile su isteğinin maksimum olduğu yazları üretiliyor.

Ekim yapılan tarihten altı ay sonrasında toplanarak hasada hazır hale getirilir.

Pamuk ekimi

Pamuk ekimleri ilkbaharda yapılır. Yapılan ekim sıralarının arasında boşluk bırakmak gerekiyor. Kaliteli bir ekim yapılması ve verim alınması için yeterli gübreleme, toprak türüne göre sulama ve aralıklar ile miktarlara dikkat etmek gerekiyor. Pamuk ekimleri üç ayrı şekilde yapılıyor;

Sırasıyla mibzer ile

Sırta ekim yaparak

Karık içine tohum koyarak. Ancak fazla tuz olan ve yine fazsa su tutan hafif topraklarda sırta ekim yapılıyor.

Bölgelerin pamuk ekim zamanları

Ege, Güneydoğu Anadolu ile Antalya bölgelerinde Nisan ayının sonlarıyla Mayıs ayının başlarında ekim yapılıyor. Çukurova bölgesindeyse Mart ayının sonların başlayıp Nisan ayının ortasına dek pamuk ekimi yapılır.

Pamukta tohum seçimleri

Pamuk tohumları orijinal, anaç ve sertifikalı olarak üçe ayrılıyor. Sertifikalı ile iki yaş üstündeki pamuk tohumlarını seçmek gerekiyor. Fiona, Bayer, Lima, Gloria, Candia, Myfiber, BASF pamuk yetiştirilirken seçilen tohumlardandır.

10’lu ithal pamuk tohum fiyatı 15 TL

10’lu beyaz çam pamuk tohum fiyatı 25 TL- 30 TL

150 adet pamuk tohum fiyatı 30 TL-48 TL

300 adet ithal pamuk tohumu 50 TL- 55 TL

400 adet ekonomik paket pamuk tohumu 70 TL-75 TL

500 adet süper paket tohumlar 80 TL- 85 TL

Agrodal Tarım Hibrit Havlı Pamuk Tohumu 50 Adet 20 TL

Pamuk ağacı tohumu 4 adet 5,75 TL

Pamuk tarımında sulama

En güncel pamuk tohumlarının fiyatlarıysa şu şekildedir;

Pamuklar senelik yağış miktarı 500 mm ve 700 mm olan bölgelerde kendisi sulama yapılmadan da büyümektedir. Yeterli yağış olmadığında 500 milimetrenin altındaysa yetişme dönemi gelince sulanır.

Pamukların gübrelenmesi

Kimyevi Suni gübre kullanılıyor. Bu gübreler suni azotlu ve fosforlu gübre olarak 2 tanedir.

Pamuk tarımında bakım aşaması

Ekim zamanı itibariyle hasat ve toplama tarihlerine dek pamuk üretiminde şu işlemler yapılır;

Kaymak kırma,

Çapalama (1-2 kez yapılıyor)

Seyreltme (ekilen fazla tohumun dağıtılması)

Yabancı ot kontrolü, ve temizlenmesi,

Sulama,

Gübreleme,

Hastalık ve zararlılarla mücadele

Büyüme düzenleyicileri kullanımı,

Yaprak döktürme

Pamuk hasat tarihleri

İlkbahar ayında ekilmiş olan pamuk, ekim yapılan tarihten beş altı ay sonra hasat ile toplanmaya hazır hale geliyor. Yani hasat yapılacak tarihler Ağustos, Eylül ve Ekim ayları.

1 hektardan çıkan pamuk miktarı

Genel olarak bir hektarda yani on dönümde iki tonla dört ton pamuk elde ediliyor. Lifleriyle tohumları ayırdıktan sonra pamuktan alınan verimse her hektar için neredeyse 0,66 ton ile 1,35 ton arasında değişiyor.

Her sene pamuk ekimi yapılır mı?

Pamuk ekim işlerini her sene ilkbaharda yapabilirsiniz. Pamuk tek senelik bir bitki olduğu için lifleri ile tohumları ayrıldıktan sonra tarla yeniden sürülerek ekime hazır hale getirilir.

Pamuk kg ücretlere 2021

Bu sene İzmir Ticaret Borsası Nisan 2021 bülteni doğrultusunda üretilen 41 renk pamuk lif fiyatı ortalama 17,60 TL/ kilogram ile 17,75 TL/kilogram aralığındadır. Dünyadaysa pamuğun kilogram ücreti 17 lira 14 kr olarak belirlendi.

Pamuk satışları 2021

Pamuk alan işletmeler bu sene 10 ile 12 TL arasında ücret belirliyor. Balya ücretleriyse 20 TL ve üstünde.