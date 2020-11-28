Palu ailesi olayında son durum ne? Palu ailesi neden yeniden yargılanıyor? Palu ailesi olayı nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tüm Türkiye’nin tanıştığı Palu ailesi ile ilgili sosyal medya üzerinde tartışmalar yaşanmaya devam ediyor. Diğer yandan kullanıcılar merakla takip edilen Palu ailesinde son durumun ne olduğunu araştırıyorlar.

Palu ailesinde son durum nedir?

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 2008 senesinde Meryem Tanhal ve küçük kızı Melike Tanhal’ın kaybolması hakkında takipsizlik kararıyla kapatılan dosyanın yeniden açılması sonrasında tutuklanan 6 kişilik Palu ailesiyle ilgili yargılandıkları mahkeme tarafından verilen karar bozuldu. Ardından Palu ailesi ve ailenin damadı olan Tuncer Ustael’in yargılanması sürecine başlandı.

Palu ailesi olayı nedir?

Olayların başlangıcında Palu ailesi, Kocaeli’de hayatlarına devam eden Harun ve Havva Palu çiftinin 5 çocuklarından meydana geliyor. Bu çocukların isimleri Ayşe Melek, Fatih, İsa, Emine ve Meryem olarak görülüyor. Meryem Palu, Ahmet Tanhal ile evlenmesi sonrasında İstanbul’a taşınıyor ve 2 çocuk sahibi oluyor. Meryem’in çocuklarının isimleri ise Melike ve Recep olarak karşımıza çıkıyor. Kocaeli’de yaşamını sürdüren Emine ise Tuncer Ustael ile evleniyor ve Enes isminde bir çocuk sahibi oluyor.

Kocaeli Körfez’de Meryem Tanhal 2008 senesinde kızı Melike ile ortadan kayboluyor. Sonrasında bu duruma ilişkin açılan dosya takipsizlik kararı verilerek kapatılıyor. Dosyanın yeniden açılması ardından 6 kişilik Palu ailesi hakkında mahkeme tarafından verilen karar bozuluyor.

Olaya ilişkin devam eden soruşturma kapsamında Meryem Tanhal’ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu ve kardeşleri Fatih ile Ayşe Palu emniyet ekiplerince göz altına alınıyor. Palu ailesinin eniştesi olan Tuncer Ustael ile eşi Emine Ustael de olayla ilgili olarak yaşananları anlattıkları programda canlı canlı emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınmış, Türkiye’nin gündemine oturmuşlardı.