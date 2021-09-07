İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
UEFA, deplasman yasağının kaldırıldığını açıkladı
Son Dakika
UEFA, deplasman yasağının kaldırıldığını açıkladı
Hindistan'da alarm veren Nipah Virüsü nedir, nasıl bulaşıyor?
Son Dakika
Hindistan'da alarm veren Nipah Virüsü...
Aşı olmayan çalışanlar için 6 Eylül’de PCR testi zorunluluğu başlıyor
Aşı olmayan çalışanlar için 6...
Yeni sosyal medya düzenlemesinde yer alacak olan cezalar kullanıcıları şaşırttı
Son Dakika
Yeni sosyal medya düzenlemesinde yer...

Palu ailesi olayı nedir, hikayesi nedir? Son dakika Palu ailesi davasında kararı

İlk olarak ATV’de yayınlanan Müge Anlı programında ortaya çıkan Palu ailesi davasının mahkeme kararı açıklandı. Peki Palu ailesi olayı nedir, hikayesi nedir? İşte yanıtları…

07 Eylül 2021 Salı 17:34
Palu ailesi olayı nedir, hikayesi nedir? Son dakika Palu ailesi davasında kararı
Takip Et:

Bir dönemin önemli gündem maddelerinden birisi olan Palu ailesi hikayesi, ilk olarak ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gözler önüne serilmişti. Program sonrasında Palu ailesine açılan davada son karar verildi. Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan ve 13 sene önce kaybolan Meryem Tahnal’ın cinayetinden sorumlu Palu ailesinin 6 üyesi geçtiğimiz günlerde yeniden yargılanmıştı. Peki Palu ailesi olayı nedir, hikayesi nedir?

Palu Ailesi Olayı Nedir, Hikayesi Nedir?

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal ve kızı Melike Tahnal sırasıyla 13 ve 12 yıl önce gizemli bir şekilde kayıplara karışmış, polislerin arama çalışmaları ise herhangi bir sonuç vermemişti. Kocaeli ve Sakarya’da yapılan kazı çalışmalarında bazı ipuçlarına rastlanmasıyla beraber çalışmalar sona erdirilmişti.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Tuncer Ustael, Meryem Tahnal’a işkence etme ve öldürmeye teşebbüs suçlarından toplamda 7 hapse mahkum edilmişti.

Emine Ustael ile Havva Ustael İsa ve Ayşe Palu’yu kasten öldürmeye yardım ve yataklık etmek suçundan 12 yıl 6 ay hapse mahkum edilmişti.

Suçta parmağı olan F.P, yaşının yeterli olmaması sebebiyle 8 yıl 4 ay hapis cezası almak kararıyla tahliye olmuştu.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, alınan bu kararda usul hatası yapıldığını ileri sürerek alınan bu kararları bozdu ve olayın sanıklarını Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden davaya çıkarttı.

Savcılar, Tuncel Ustael ile ilgili olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, diğer 5 aile ferdi ise 16 yıl ila 23 yıl 6 ay arasında bir hapis cezası istemişti.

Alınan yeni karar doğrultusunda Tuncer Ustael 7 yıl, Emine Ustael 12 yıl 6 ay ve Havva, İsa ve Ayşe Palu’yu ise 14 yıl ikişer ay hapse mahkum edildi. F.P ise suçun yapıldığı zamanda yaşı yetmediği için 8 yıl 4 ay hapse mahkum oldu.


Son Güncelleme: 07.09.2021 17:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Palu AilesiATVPalu Ailesi Davası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de kaç EYT'li kaç kişi var?
Türkiye'de kaç EYT'li kaç kişi var?
Günlük burç yorumları - 6 Eylül 2021
Günlük burç yorumları - 6 Eylül 2021
Günlük burç yorumları 3 Eylül 2021 Cuma burçları neler bekliyor?
Günlük burç yorumları 3 Eylül 2021 Cuma burçları neler bekliyor?
Ferhan Şensoy'un cenaze töreni ne zaman? Nereye defnedilecek?
Ferhan Şensoy'un cenaze töreni ne zaman? Nereye defnedilecek?
Tadım Gıda ne zaman kuruldu? Tadım Kuruyemiş'in sahibi kim?
Tadım Gıda ne zaman kuruldu? Tadım Kuruyemiş'in sahibi kim?
Bilim insanları duyurdu: Dünyayı yutacak büyüklükte kara delik tespit edildi!
Bilim insanları duyurdu: Dünyayı yutacak büyüklükte kara delik tespit edildi!

Popüler Haberler

Palu ailesi olayı nedir, hikayesi nedir? Son dakika Palu ailesi davasında kararı
YKS 140 barajı ek tercihleri ne zaman başlayacak?
Sex Education 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Sex Education yeni sezondan fragman geldi
2021 yılı dönüm başı tarla parası ne kadar? Devlet tarla parası desteği nedir, tarla parası nasıl alınır?
İŞKUR geleceğin meslekleri eğitimi alanlara günlük 115 TL ödeme yapılacak
Bankalarda düşük faizli kredi harekatı vatandaşı harekete geçirdi
8 Eylül 2021 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 8 Eylül Çarşamba at yarışı programı
TJK 7 Eylül 2021 Salı at yarışı sonuçları
2021 SGDP Kesinti ne kadar? Tescil kaydı sorgulama işlemleri
Into The Night’ın 2. sezonu ne zaman başlayacak?
Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir? 1 Temmuz 2021 Perşembe En uygun konut kredisi faizleri
Hasan Sabbah'ı kim, ne zaman öldürdü? Batıniler, Haşhaşiler, Alamut Kalesi gerçek tarihteki hikayesi
1 Temmuz 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Sivas Belediyesi Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır ve Sorgulanır?
Eylül 2021 burç yorumları
41. tercih nedir?
Öğrencilere 850 TL okul desteği müjdesi!
Bir Zamanlar Çukurova'da büyük değişiklik! Bakın yeni sezonda seyirciyi hangi sürprizler bekliyor!
VGM 2021-2022 burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM başvurusu nasıl yapılır?
Marcao Galatasaray'dan 150 bin Euro ceza yedi
7 Eylül 2021 Salı evde bakım maaşı yatan iller listesi! Eylül 2021 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 2021 Eylül evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.