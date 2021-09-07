Palu ailesi olayı nedir, hikayesi nedir? Son dakika Palu ailesi davasında kararı

Bir dönemin önemli gündem maddelerinden birisi olan Palu ailesi hikayesi, ilk olarak ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gözler önüne serilmişti. Program sonrasında Palu ailesine açılan davada son karar verildi. Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan ve 13 sene önce kaybolan Meryem Tahnal’ın cinayetinden sorumlu Palu ailesinin 6 üyesi geçtiğimiz günlerde yeniden yargılanmıştı. Peki Palu ailesi olayı nedir, hikayesi nedir?

Palu Ailesi Olayı Nedir, Hikayesi Nedir?

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal ve kızı Melike Tahnal sırasıyla 13 ve 12 yıl önce gizemli bir şekilde kayıplara karışmış, polislerin arama çalışmaları ise herhangi bir sonuç vermemişti. Kocaeli ve Sakarya’da yapılan kazı çalışmalarında bazı ipuçlarına rastlanmasıyla beraber çalışmalar sona erdirilmişti.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Tuncer Ustael, Meryem Tahnal’a işkence etme ve öldürmeye teşebbüs suçlarından toplamda 7 hapse mahkum edilmişti.

Emine Ustael ile Havva Ustael İsa ve Ayşe Palu’yu kasten öldürmeye yardım ve yataklık etmek suçundan 12 yıl 6 ay hapse mahkum edilmişti.

Suçta parmağı olan F.P, yaşının yeterli olmaması sebebiyle 8 yıl 4 ay hapis cezası almak kararıyla tahliye olmuştu.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, alınan bu kararda usul hatası yapıldığını ileri sürerek alınan bu kararları bozdu ve olayın sanıklarını Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden davaya çıkarttı.

Savcılar, Tuncel Ustael ile ilgili olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, diğer 5 aile ferdi ise 16 yıl ila 23 yıl 6 ay arasında bir hapis cezası istemişti.

Alınan yeni karar doğrultusunda Tuncer Ustael 7 yıl, Emine Ustael 12 yıl 6 ay ve Havva, İsa ve Ayşe Palu’yu ise 14 yıl ikişer ay hapse mahkum edildi. F.P ise suçun yapıldığı zamanda yaşı yetmediği için 8 yıl 4 ay hapse mahkum oldu.