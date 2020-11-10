Palamut nasıl pişirilir? Palamut pişirme tarifleri

Omega-3 deposu olan palamutlar, protein, osfor, ppotasyum, sülfür ve vitamin bakımından son derece zengindir. Besleyici ve lezzetli olmasıyla Asya mutfağından Türk mutfağına kadar pek çok kültürün sofrası içerisinde çeşitli tariflerle yer alan palamutlar, denizlerin kirlenmesi nedeniyle metal civa oranının yükselmesi nedeniyle hamile ve emziren kadınların çok fazla tüketmemesinde fayda var.

Palamut balığı, kan dolaşımını iyileştirir ve kalp hastalıkları riskini azaltarak beyin fonksiyonlarının güçlendirilmesine katkı sağlamaktadır.

Palamut tava nasıl yapılır?

Malzemeler

2 adet orta boy palamut,

1 su bardağı mısır unu,

1 tatlı kaşığı tuz,

3 su bardağı sıvı yağ,

Tercihe göre baharatlar.

Palamutları kafasını kesip ayırdıktan sonra balığın kanını yarıp iç organları ve bağırsağını çıkarın. Bol suyla yıkayarak kurumaya bırakın ve suyu süzülen balıkları halka şeklinde doğrayın. Mısır unu, tuz ve dildiğiniz baharatları karıştırarak balıkları arkalı mısır unu harcına bulayarak tavada kızdırdığınız yağ içerisine yerleştirin. Alt-üst yapıp iki tarafı da kızartın. Kızaran balığınızı tavadan alın ve fazla yağın süzülmesi için kağıt havlu serili servis tabağına yerleştirin.

Fırında palamut nasıl yapılır?

Malzemeler

2 orta boy palamut,

Yarım çay bardağı zeytinyağı,

2 orta boy patates,

Kekik, pul biber, tuz,

3-4 sivri biber,

1-2 domates,

1 limon.

Palamutların içini temizledikten sonra boylamasına ikiye ayırın. Zeytinyağını balıklara sürdükten sonra dolabın alt rafında 30 dakika marine edin. Patatesleri soyarak küp küp doğrayın ve tencerenin yarısına kadar su doldurarak patatesleri hafif yumuşayıncaya kadar haşlayın.

Balıkları fırın tepsisine dizin ve kenar boşluklarına sosladığınız patatesleri yerleştirin. Sivri biber ve domates dilimlerini yerleştirin ve daha önce ısıttığınız fırında 20-25 dakika pişirin.