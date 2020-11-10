İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ankara Valiliği yeni koronavirüs kararını duyurdu! 65 yaş ve üzerine sokak kısıtlaması...
Son Dakika
Ankara Valiliği yeni koronavirüs kararını...
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu
Son Dakika
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı...
Milli yüzücü Emre Sakçı Avrupa rekoru kırdı
Son Dakika
Milli yüzücü Emre Sakçı Avrupa...
Ünlülerin 10 Kasım anma mesajları
Son Dakika
Ünlülerin 10 Kasım anma mesajları

Palamut nasıl pişirilir? Palamut pişirme tarifleri

Omega-3 deposu olup sayısız faydaya sahip palamutun nasıl pişirileceğini içeriğimizde derledik. İşte palamut pişirme tarifleri.

10 Kasım 2020 Salı 21:06
Palamut nasıl pişirilir? Palamut pişirme tarifleri
Takip Et:

Omega-3 deposu olan palamutlar, protein, osfor, ppotasyum, sülfür ve vitamin bakımından son derece zengindir. Besleyici ve lezzetli olmasıyla Asya mutfağından Türk mutfağına kadar pek çok kültürün sofrası içerisinde çeşitli tariflerle yer alan palamutlar, denizlerin kirlenmesi nedeniyle metal civa oranının yükselmesi nedeniyle hamile ve emziren kadınların çok fazla tüketmemesinde fayda var.

Palamut balığı, kan dolaşımını iyileştirir ve kalp hastalıkları riskini azaltarak beyin fonksiyonlarının güçlendirilmesine katkı sağlamaktadır.

Palamut tava nasıl yapılır?

Malzemeler

2 adet orta boy palamut,

1 su bardağı mısır unu,

1 tatlı kaşığı tuz,

3 su bardağı sıvı yağ,

Tercihe göre baharatlar.

Palamutları kafasını kesip ayırdıktan sonra balığın kanını yarıp iç organları ve bağırsağını çıkarın. Bol suyla yıkayarak kurumaya bırakın ve suyu süzülen balıkları halka şeklinde doğrayın. Mısır unu, tuz ve dildiğiniz baharatları karıştırarak balıkları arkalı mısır unu harcına bulayarak tavada kızdırdığınız yağ içerisine yerleştirin. Alt-üst yapıp iki tarafı da kızartın. Kızaran balığınızı tavadan alın ve fazla yağın süzülmesi için kağıt havlu serili servis tabağına yerleştirin.

Fırında palamut nasıl yapılır?

Malzemeler


2 orta boy palamut,

Yarım çay bardağı zeytinyağı,

2 orta boy patates,

Kekik, pul biber, tuz,

3-4 sivri biber,

1-2 domates,

1 limon.

Palamutların içini temizledikten sonra boylamasına ikiye ayırın. Zeytinyağını balıklara sürdükten sonra dolabın alt rafında 30 dakika marine edin. Patatesleri soyarak küp küp doğrayın ve tencerenin yarısına kadar su doldurarak patatesleri hafif yumuşayıncaya kadar haşlayın.

Balıkları fırın tepsisine dizin ve kenar boşluklarına sosladığınız patatesleri yerleştirin. Sivri biber ve domates dilimlerini yerleştirin ve daha önce ısıttığınız fırında 20-25 dakika pişirin.



Son Güncelleme: 10.11.2020 21:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PalamutPalamut Nasıl Pişirilir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sanatçı Şener Şen koronavirüsten hastaneye kaldırıldı!
Sanatçı Şener Şen koronavirüsten hastaneye kaldırıldı!
10 Kasım koronavirüs vakaları açıklandı! Ağır hasta sayısı 3 bini geçti
10 Kasım koronavirüs vakaları açıklandı! Ağır hasta sayısı 3 bini geçti
Pişkinliğin bu kadarına da pes: Yolda yürüyen kızın yüzüne hapşırmıştı, geri dönüp görüntüsünü izlemiş
Pişkinliğin bu kadarına da pes: Yolda yürüyen kızın yüzüne hapşırmıştı, geri dönüp görüntüsünü izlemiş
103 yaşındaki Cafer amca koronavirüsü yendi
103 yaşındaki Cafer amca koronavirüsü yendi
Şanlıurfa'da kamyon köprüden araçların üzerine devrildi: 5 yaralı
Şanlıurfa'da kamyon köprüden araçların üzerine devrildi: 5 yaralı
İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi

Popüler Haberler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.