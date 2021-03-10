Özür abdesti nedir, nasıl alınır? Parmağım kesildi nasıl abdest almam gerekir?

Devamlı olarak süren abdest bozan durumlar içindeyseniz özür abdestinizi alarak ibadetlerinizi yapmaya devam edebilirsiniz. Bu özür halleri içinde parmağınızın kanaması durumu da yer almaktadır.

Sürekli burun kanaması, idrar tutamama, sürekli kusma, yaranın sürekli kanaması, kadınlarda yaşanan akıntı gibi abdestin bozulmasına neden olan ve kısmen sürekliliği olan bedeni rahatsızlıklara ilmihal dilinde özür (mazeret), böyle bireylere de özürlü kimseler (mazur, mazure) denilmektedir.

İslam dininin en temel özelliği kolaylık ile rahmet dini olmasıdır. En başta namaz olacak şekilde bireylerin ibadetlerini zamanında ve gerektiği gibi yerine getirmeleri hem bir görev hem de bir hak olarak sayılıyor. Bu yüzden de İslam dininde kişiye gücünün üzerinde yük yüklenmemiş, ibadet hayatı da dahil devamlı kolaylığın sağlanması, zorluk ile sıkıntının engellenmesi ilke olarak benimsenmiştir.

Parmağım kesildiğinde nasıl abdest almalıyım?

Bu yüzdendir ki normal şartlarda abdestin bozulmasına neden olan durumlar hakkında özürlü olan kişiler için özel hükümler getirilip bu kişilerin ibadetlerini yerine getirmesi için fırsat yaratılmıştır. Su olmadığı ya da suyun kullanılmasının sağlığa zararlı olduğu hallerde teyemmüm imkanı, yararın üstüne mesh hükümleri de yine İslam dininin hem namazı kişinin asli görevi ile dinin direği saymasının hem de kolaylık prensibinin bir öneği oluyor.

Yukarıda yazılı olan türde olup minimum bir namaz vaktinde devamlılığı olan bedeni rahatsızlıklar özür hali olarak kabul edilir. Özürlü olan kişi bütün namaz vakitleri için abdest alır. Bu özür halinin abdesti bozmadığı düşünülerek o vaktin içinde almış olduğu abdest ile, onu bozacak yeni bir hal yaşanmadığı sürece, istediği kadar farz, vacip, sünnet, eda ile kaza namazı, Cuma ile bayram namazları kılınabilir, Kabe tavaf edilebilir, Mushaf tutulabilir. Namaz vaktinin çıkması ile özürlü kişinin abdesti bozulmuş oluyor, yeni namaz vakti geldiğinde yeniden abdest alması gerekmektedir.

Özürlü olan kişinin abdesti özür halinin dışında abdestin bozulmasına neden olan 2. bir neden ile de bozulabiliyor. Öneğin, idrarını tutmakta sıkıntı yaşayan kişinin bunu kanaması ile abdesti bozulmuş olur. İmam Şafii’ye göre; özürlü kişinin her namaz kılacağı zaman yeniden abdest alması gerekmektedir. Özürlü kişinin bu neden ile elbisesine bulaşmış olan idrarı, kan devam ettiği süre boyunca namaz sıhhatine engel teşkil etmez. Kadınlar için de aybaşı ile loğusalık halleri farklı fıkhı hükümlere tabi olarak bunun haricinde olan kanamalar ile sürekli olan akıntılar (istihaze) özür halinde kabul ediliyor.