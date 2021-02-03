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Özkaymak Turizm iletişim ve çağrı merkezi telefon numarası

İç Anadolu ve Konya'da hizmet veren Özkaymak Turizm'in iletişim ve çağru merkezi telefon numarasını öğrenmek için içeriğimizi ziyaret edebilirsiniz.

03 Şubat 2021 Çarşamba 10:04
Özkaymak Turizm iletişim ve çağrı merkezi telefon numarası
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1960 yılından bu yana hizmet veren Özkaymak Turizm, günden 100’den fazla sefer düzenleyerek İç Anadolu Bölgesi ve Konya’nın en çok tercih edilen otobüs firmalarından biridir. Özkaymak Turizm’in iletişim bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Özkaymak Turizm müşteri hizmetleri

7/24 hizmet veren Özkaymak Turizm müşteri hizmetlerine 444 42 060 numarası ile kolayca ulaşabilirsiniz.

Özkaymak Turizm e-mail adresi

Özkaymak Turizm’e mail yoluyla ulaşmak istiyorsanız seyahat@ozkaymak.com.tr adresini kullanabilirsiniz.

Özkaymak Turizm bilet işlemleri

Özkaymak Turizm’in intenet sitesi üzerinden bilet alma ve iptal etme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Özkaymak online bilet alma

Özkaymak bilet iptal etme

Özkaymak Turizm posta adresi

Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali No: 23-24 Selçuklu / KONYA

Özkaymak Turizm sosyal medya hesapları

Özkaymak Turizm’in sosyal medya hesaplarına aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz.

Özkaymak Turizm Facebook

Özkaymak Turizm Twitter



Son Güncelleme: 03.02.2021 10:04
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Anahtar Kelimeler:
özkaymak TurizmİletişimKonyaIç Anadolu
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