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Özgecan Aslan nezaman öldürülmüştü? Özgecan Aslan nasıl öldürülmüştü?

6 yıl önce aramızdan ayrılan Özgecan Aslan, başta sosyal medya olmak üzere birçok yerde anıldı. Özgecan haberini gören insanlar ise, Özgecan’ın ne zaman öldüğünü ve Özgecan’ın nasıl öldürüldüğü merak ediyor. İnternet üzerinden araştırma yapan insanlar, Özgecan’ın ölümünü araştırıyor. Özgecan Aslan ne zaman öldürülmüştü? Özgecan Aslan nasıl öldürülmüştü? Haberimizde...

11 Şubat 2021 Perşembe 17:34
Özgecan Aslan nezaman öldürülmüştü? Özgecan Aslan nasıl öldürülmüştü?
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Mersin’de yaşayan Özgecan Aslan, 6 yıl önce aramızdan ayrıldı. Bindiği minibüsün şoförünün saldırısına uğramasından ardından vahşice katledilen Özgecan Aslan, bütün ülkeyi yasa boğmuştu. Ülke genelinde büyük gündem olan Özgecan Aslan, 6. yıl dönümünde de unutulmadı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde hayatını sürdüren Özgecan Aslan, 11 Şubat 2015 günü vahşice öldürülmüştü. Bindiği minibüsün şoförü tarafından tecavüze uğrayan Özgecan Aslan’ın yanmış bedeni 1 gün sonra yani 12 Şubat 2015 tarihinde bulunmuştu.

Özgecan Aslan cinayetinin ortaya çıkmasının ardından tüm ülke yasa boğuldu. Vahşice katledilen üniversite öğrencisinin ölümü, Türkiye çapında tepkilere ve olaylara yol açtı. Binlerce kadının sokağa döküldüğü olaylarda, kadına şiddetin son bulması için hükümete tepki gösterildi. Sosyal medyada da büyük gündem olan Özgecan Aslan, 6. ölüm yıl dönümünde yine sosyal medyada anıldı.

Özgecan Aslan’ın katiline ne oldu?

Özgecan’ın katillerinden olan Ahmet Suphi Altındöken, yakalanarak cezaevine gönderilmişti. Cezaevinde saldırıya uğrayan katil, kalbinden vurularak öldürüldü. Gültekin Alan tarafından öldürülen Ahmet Suphi Altındöken, Mersin’de bir mezarlıkta bulunuyor. Gültekin Alan’a ise ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıl hapis cezası verildi.



Son Güncelleme: 11.02.2021 17:34
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