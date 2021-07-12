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Özel sektör çalışanları bayram tatili kaç gün 2021

Kurban Bayramına sayılı gün kaldı. Özel sektörde çalışanların bayram tatili merak ediliyor. Özel sektörde çalışanlar için bayram tatili kaç gün? 2021 Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor? Merak edilenler için haberimize göz atın..

12 Temmuz 2021 Pazartesi 20:12
Özel sektör çalışanları bayram tatili kaç gün 2021
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Kurban Bayramına syaılı gün kaldı. Bayram tatili meselesi gündemde tartışılan konular arasında yerini aldı. Kamu için 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatil olacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bildirildi. Peki, özel sektör kaç gün bayram tatili yapacak? Merak edilen soruların yanıtını sizler için haberimizde derledik. 

9 gün olarak belirlenen tatilde özel sektör için şu an belirlenen bir zaman dilimi olmamakla birlikte şirketlerin insiyatifine bırakılması söz konusu oldu. 

Kurban Bayramı Arefe günü 19 Temmuz Pazartesi, 20 Temmuz Salı Kurban Bayramı'nın 1.günü ve 23 Temmuz Cuma günü bayramın son günü olarak kayda geçti. 

Tatile gitmek isteyenler, Kurban Bayramını ailesi ve akrabaları ile geçirmek isteyenler, memleket hasreti çekenler için kaçırılmayacak bayram tatili açıklaması yapıldı. 9 gün kamu sektörüne tatil verilirken, özel sektörde işler işverene kaldı. 


Son Güncelleme: 12.07.2021 20:12
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Anahtar Kelimeler:
Tatilözel SektörKurban Bayramı
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