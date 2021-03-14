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Özel kreşte şoke eden görüntü: Öğretmen 5 yaşındaki çocuğu darbetti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir kreşte eğitim gören 5 yaşındaki çocuk iddialara göre kreş öğretmeni tarafından darbedildi. Durumu öğrenen aile öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

14 Mart 2021 Pazar 23:13
Özel kreşte şoke eden görüntü: Öğretmen 5 yaşındaki çocuğu darbetti
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Sakarya Adapazarı İlçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre özel bir kreşte eğitim gören 2 kardeşten 5 yaşındaki M.U iddialara göre kreş öğretmeni tarafından darp edildi.

Yaşanan olayda akşam iş çıkısı 2 çocuğunu kreşten almaya gelen baba çocuğunu sürekli kafasıyla oynaması nedeniyle çocuğuna ne olduğunu sordu. Çocuğun biranda ağlamaya başlamasıyla ablası M.U’yu öğretmeninin ittiğini söyledi. Yaşanan bu olay sonrasında baba kreşe giderek kameraları izlemek istediğini dile getirdi. Görüntülere bakan baba gördükleri karşısında şok yaşadı. Görüntülerde öğretmeninin oğluna şiddet uyguladığını gören baba öğretmeni kreş yönetimine şikayet etmesine rağmen bir sonuca ulaşamayınca hemen soluğu karakolda aldı. Çocuğunun şiddete uğradığını anlatan baba görüntüleri karakola iletti. Görüntülerde kaydırak havuzunda oynayan M.U kadın öğretmen tarafından çekiştirilerek yere atıldığı görüldü.



Son Güncelleme: 14.03.2021 23:13
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Anahtar Kelimeler:
SakaryaŞiddet
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