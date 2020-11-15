Koronavirüs vaka sayılarına bağlı olarak temaslı ve semptonları olan kişilere yapılan test sayısı artıkça kamu hastanelerinde koronavirüs testi yapılan kişi sayısıda epey arttı.Artan yoğunlukla birlikte test yaptırmak isteyen bazı vatandaşlar test yada hastalığa yakalanan kişiler tedavi için özel hastanelere akın etmeye başladı. Bu durumda özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve tedavisinde ödenen ücretler geri alınabilir mi? sorusu akıllara geldi ve konuyla ilgili açıklama Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin'den geldi.

Şahin, yapmış olduğu açıklamada acil hal durumlarında hastadan hiçbir ücret alınmadığını söyledi.

Hastalığın ülkemizde yayılmaya başlamasıyla birlikte Sağlık Bakanlığının bir genelge yayımladığını belirten Şahin, bu genelgeye acil hal durumlarına pandemi süreci boyunca pandemiden dolayı yapılan tanı ve tedavilerin eklediğini hatırlattı.

POZİTİF SONUÇLARDAN ÜCRET ALINMAZ, ALINAN ÜCRETLER GERİ İADE EDİLMEDİ

TEST NEGATİF ÇIKARSA ÜCRET ALINABİLİR

Bu genelgeye yaşanan koronavirüs pandemi süresince özel hastanelere başvuran kişilerden alınan koronavirüs test ücreti ve tedavi ücretlerinin alınmasının uygun olmadığına vurgu yapan Şahin, özel hastanelerin aldıkları ücreti geri iade etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ancak yapılan koronavirüs testi negatif çıkarsa hastanenin onun parasını test yaptıran kişiden alınabileceğini söyledi. Test pozitif çıkarsa bu durumun acil bir durum olduğunu dolayısıyla kişiden ücret alınamayacağını yineledi.

HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURU YAPIN

Şahin kendisinden test ücreti alınan ve durumu pozitif çıkan kişilerin test ücretleri geri iade edilmez ise vatandaşların illerde ki hakem heyetlerine başvurdukları takdirde ücretleri geri alabileceklerini söyledi.