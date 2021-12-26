İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti
Son Dakika
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag...
Çağatay Ulusoy son hali görenleri şaşkına çevirdi!
Son Dakika
Çağatay Ulusoy son hali görenleri...
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9 yıllık evliliği 20 dakikada bitti!
Son Dakika
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9...
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal...

Özel hastanelerde gecelik yatak ücretleri ne kadar?

Birçok vatandaş özel hastanelerde uygulanan gecelik yatak ücretlerini araştırmaya başladı. Haberimizden '2021 senesi Özel hastanelerde gecelik yatak ücretleri ne kadar?' sorusunun yanıtlarını bulabilirsiniz.

26 Aralık 2021 Pazar 16:12
Özel hastanelerde gecelik yatak ücretleri ne kadar?
Takip Et:

Türkiye’de yer alan özel ve devlet hastanelerinde tedavi olan, ameliyat olan, operasyon geçiren vatandaşlar yatak ücretlerini araştırıyor. Sizler için özel ve devlet hastaneleri gecelik yatak fiyatları, muayene, tahlil ve ameliyat ücretlerini araştırdık.

2021 Devlet hastaneleri yatak ücreti ne kadar?

Devlet hastanelerinde sosyal güvencesi olan vatandaşlardan herhangin bir oda veya yatak için ücret istenmez. Ancak sigortası olmayan vatandaşlardan yapılan operasyon ve yatak ücreti verilebilirler. Sosyal Güvenlik Kurumu’’na (SGK) bağlı her devlet hastanesinde yatak ücreti ödemeden tedavi olunabilir. Tedavi sonrasında bazı ücretler ortaya çıkar. Bunlarda kullanılan medikal ürünlerin ücretleridir.

Sağlık Bakanlığı Uygulama Tebliğinde özel hasta odalarında; tek yataklı, TV, telefon, refakatçi koltuğu, buzdolabı, hasta ve refakatçi için dolap, tuvalet ve lavabo vardır.

Devlet hastanesi yatak ücretleri 2021

Açıklama

Ücret

Standart yatak ücreti

 

45TL

Pandemi (Korona) bakım hizmeti

Yalnızca pandemi döneminde pandemi olgularına yönelik tedavilerde S510010 ile beraber faturalandırılır. Ayrıca pandemi döneminde pandemi olgusu olup olmadığına bakılmadan S510090 kodu ile beraber faturalandırılır. Günde bir adet faturalandırılır.

666TL

 

Kuvöz  

 

89TL

Kot (beşik)

 

63TL

Yoğun bakım ücreti

 

156TL

Steril oda fiyatı

 

201TL

İzole radyoaktif tedavi odası

 

90TL

Gündüz yatak tarife ücreti

 

34TL

Refakatçi ücreti

 

15TL

 

2021 Özel hastanelerde yatak ücretleri ne kadar?

Özel hastanelerde yatak ücretleri ve ameliyat ücretleri 2021 senesinde ortalama olarak Bin TL-2 bin TL arasında değişmektedir. Yedi gün hastanede kalan bir kişi ortalama 7 bin TL ödeme yapıyor.

Özel hastanelerde 2021 senelerinde yatak ücretleri kalınacak güne göre değişmektedir. Bir gecelik yatak fiyatı bin TL ve 3 bin 500 TL arasında olabilir. Ortalama olarak özel hastanede ameliyat olan ve beş gün yatış yapan birinin yatak ücreti olarak toplamda bin 500TL’den 7bin 500TL yatak ve oda ücreti ödemesi gerekmekte. Oda ücretleri ise yatak ücretlerinin iki ya da üç katıyla uygulanmakta. Özel hastanelerin gecelik yatak ücretleri şöyle;

-Medical Park yatak ücreti (Bir Gece): 350TL

-Ümit Hastanesi: 200TL- 350TL

-Acıbadem Hastanesi yatak ücreti: 200TL- 250TL

-Türkiye Hastanesi: 200TL ile 300TL

2021 Özel hastanelerde refakatçı ücretleri ne kadar?

Refakatçı ücretleri ortalama olarak özel bir hastanelerde 150TL ve 500TL arasında değişir. Refakatçi ücretleri hasta için bakım süresine ve günlüğüne göre değişmektedir. Bunun ile beraber özel hastaneler kendi belirttikleri fiyattan ücret uygulaması yaparlar.

Devlet hastanesi günlük yatak ücretleri ne kadar?

Devlet hastanelerinde ameliyat sonrasındaki yatış işlemlerinde oda tutarı alınmaz. SGK’lı hastalar ameliyat, yatak ve oda parası ödemeden tedavilerini olabiliyorlar. Sigortası olmayan hastalar ise gerekli muayene bedelini ödeyerek oda için 50TL ve 100TL arasında tedavi, oda parası ödeyerek işlemlerini yaptırabilirler. Bunun yanında olacakları ameliyat için ise belirtilen tutarı da öder.

*Estetik ameliyatlarında ameliyat tutarı SGK tarafından karşılanmaz.

2021 Üniversite hastanelerinde özel oda ücretleri ne kadar?

Üniversite hastanelerinde ameliyat olan vatandaşın özel oda ücreti için ödeyeceği tutar 50TL’den başlamaktadır. Sigortası yoksa bu tutar değişir.

Özel hastane ameliyat ücretleri ne kadar?

Özel hastanelerde yapılan ameliyatların bazıları SGK tarafından karşılanabilir. Geri kalan tutarsa kişi kendi öder. Bu tutarlar hastanelere göre farklılık göstermektedir.

-BademcikAmeliyatı: SGKnın ödediği tutar 617,87TL Özel hastanenin istediği: 1.235,75TL

-GenizetiAmeliyatı: SGKle 346,03TL Özel hastanenin istediği: 962,06TL

-Kalça Eklemi Protezleri: SGK’dan ödendiği: 2bin 646TL Özel hastane istediği: 5 bin 292TL

-Dizdeki Menisküsün Onarımı: SGK: 1.202,69TL Özel hastanenin istediği: 2 bin 405,38TL

-Varis Ameliyatı: SGKdan: ücretsiz. Özelhastanede ise: Ek bedel alınmaz.

-Açık ProstatAmeliyatı: SGK : 1.482,70TL Özel hastanelerin istediği: 2 bin 965,46TL

-Normaldoğum: SGK: 432TL Özel hastanenin istediği: 864TL

-SezeryanDoğum: Sigortadan ödenirse: 486TL Özel hastanenin istediği: 970TL ile 1.000TL arasında.

-Katarak ve Lens İmplantasyonu: SGK: 594TL Özel hastanenin istediği: 1.118TL

-Koroner ByPass: SGKbir ücret ödemez. Özel hastane tarafından ise ek bir ücret alınmaz.

-Açık SafraKesesi Ameliyatı: SGKödediği Tutar: 777,60TL Özel hastanenin istediği: 1.555,20TL

-Kapalı SafraKesesi Ameliyatı: SGKdan Ödenen: 1.026TL Özel hastanenin istediği: 2 bin 052TL

-HemeroidAmeliyatı: Sigortanın ödediği tutar: 488,48TL ÖzelHastane: 976,97TL

-Kalp KapakçığıAmeliyatı: Sigortadan bir ücret kesilmez. Özel hastanede bedel talep etmez.

-ApandistAmeliyatı: SGKödenen bedel: 432TL Özel hastanenin istediği: 864TL

-Kısırlık TedavisiAmeliyatı: SGKtarafından : 370,76TL. Özel hastanenin istediği: 741,53TL

Hastaneler genel olarak operasyon öncesinde hastanın ödeyeceği ameliyat ve yatak parasını tedavi öncesinden alınabilir ya da bir belge imzalatılır.

2021 Özel hastane tahlil ücretleri ne kadar?

Sigortanız var ise genel olarak özel hastaneler, muayene ücreti dışında tahlil ücreti almamaktadır. Fakat bu ücreti alıp almamak hastanenin genelgesinde yer alan kararlara bağlı olarak değişiklik gösterir. Bazı hastaneler kan tahlilleri için yaklaşık 15TL-30TL talep edebilir. Diğer yapılacak olan işlemler için ise ücret ödenmekte. Sağlık güvenceniz yok ise ortalama her bir tahlil için sizden 200TL’ye yakın ödeme alınabilir. Hastane ücretlerini randevu alırken veya hastaneye giriş işlemi yapmadan önce sormanızda yarar vardır.

-EKG: 100TL ve 150TL arasındadır.

-Kan Tahlili: 60TL-250TL arasında.

-MR Çekimi: 250TL ve 350TL

-Röntgen Tahlili: 200TL ve 400TL arasında değişmekte.

2021 Özel hastane muayene ücretleri ne kadar?

Muayene ücretleri hastanın gideceği bölüme göre değişiklik göstermekte. Bunlar her hastanenin kendi belirlediği kurallara ve anlaşmalara bağlı olarak belirlenmekte. Sigortanız yoksa 30TL ve 100TL arasında bir ücret ödeyebilir. Fakat sigortanız varsa 30TL ve 50TL arasında bir miktar muayene bedeli ödeyerek tedavi olabilir.

-Nöroloji: 25TL- 100TL

-Özel muayene: 50TL-150TL

-Beyin Cerrahi: 30TL-100TL

-Kulak Burun, Boğaz: 25TL- 80TL

-Kadın Hastalıkları: 50TL-100TL olarak değişmekte.

-Dahiliye: 20TL-100TL arasında değişir.

SGK ile anlaşması olan özel hastanelerde muayene ücretleri devlet tarafından 32TL olarak belirlendi. Bunlardan hariç acile gidildiğinde hastadan bir ücret talep edilemez. Özel hastanelerde doktor muayene ücretleri ise aşağıdaki gibidir;

-Uzman Doktor: 150TL-200TL

-Doçent Doktor: 350TL

-Dahiliye Profesör: 500TL

2021 Üniversite hastaneleri ameliyat ve muayene ücretleri ne kadar?

Üniversite hastanelerinde muayene tutarları 8TL ve 15TL arasında. Ameliyat olmak istediğiniz branşla ücret farklılık gösterebilmekte. Devletin karşıladığı ameliyatlarda ücret istenmemekte. Estetik operasyon gibi özel ameliyatalarda belirli bir miktar bedel ödeyebilir.

E-devletten hastane muayene ücret sorgulaması nasıl yapılır?

Bilgi alma ve sorgulama işlemlerini e-Devlet sisteminden rahatça yapılabilir. SGK kurumunun sitesinden giriş bilgilerinizi tamamlayıp muayene ücretlerini görüntüleyebilir. Muayene Katılım Payı sorgulama işleminiz için e-Devlet şifrenizle sisteme girerek sorgulama yapılabilir.

İletişim numaraları

-AcıbademHastanesi: 444 5 544

-ÜmitHastanesi: 0 222 335 03 35

-MedicanaHastanesi: 0 850 460 63 34

-MedicalPark Hastanes: 444 4 484


Son Güncelleme: 26.12.2021 16:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yatak ücretiOda ücretiMuayene ücretiözel HastaneDevlet Hastanesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fitas şifresini unutanlar yeni şifreyi nasıl alıyor?
Fitas şifresini unutanlar yeni şifreyi nasıl alıyor?
Mardin Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu
Mardin Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu
Kimliğini kaybeden kişilere ne kadar ceza veriliyor? Kimlik kaybetme cezası ne kadar?
Kimliğini kaybeden kişilere ne kadar ceza veriliyor? Kimlik kaybetme cezası ne kadar?
E-devlet üzerinden adres değişikliği nasıl yapılır?
E-devlet üzerinden adres değişikliği nasıl yapılır?
İŞKUR’a internet üzerinden nasıl kayıt yapılır?
İŞKUR’a internet üzerinden nasıl kayıt yapılır?
Dolu olan adrese nasıl ikametgah alınır?
Dolu olan adrese nasıl ikametgah alınır?

Popüler Haberler

İbrahim Kalın, Gazze'de öldürülen çocukların isimlerini paylaştı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Özel hastanelerde gecelik yatak ücretleri ne kadar?
Konut kredisinde hayat sigortası iade işlemleri nasıl yapılır ?
KOSGEB destek kredisinden nasıl yararlanılır?
27 Aralık 2021 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 27 Aralık Pazartesi at yarışı programı
En düşük faizli kredi veren bankalar hangileri?
KOSGEB kredisi ile Cafe açma hibe nasıl alınır ? KOSGEB hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?
TJK 26 Aralık 2021 Pazar at yarışı sonuçları
2021 Tarım kredi kooperatifi zirai ilaç fiyatları
Evde bakım maaşı kişi başına düşen gelir nasıl hesaplanır? evde hasta bakım maaşı alma şartları 2021
Hayatın Bedeli filmi 11 Eylül saldırısını beyaz perdeye taşıyor
Rüyada akrep öldürmek ne anlama gelir? Rüyada evde akrep görmek rüya tabiri nedir?
Bugün gram altın ne kadar oldu? 2 Temmuz 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
7326 yapılandırma süresi ne zaman bitiyor? 7326 yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?
Netflix The Defeated dizi konusu nedir?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 26 Aralık 2021 Pazar Instagram giriş sorunu
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 26 Aralık 2021 Pazar
Kömür yardımı başvuru koşulları nelerdir? Kömür yardımı için nereye başvurulur?
Henüz yapımı tamamlanmamış evlerde konut kredisi kullanılabilir mi?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 26 Aralık 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.