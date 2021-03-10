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Özel Güvenlik Sertifikası nereden, nasıl alınır? ÖGG sertifika şartları ve eğitimi

İş bulmak isteyenler için bir fırsat olabilecek özel güvenlik sertifikası nedir, nasıl alınır? Sorularına yanıt verdiğimiz haberimizde güncel bilgileri sizler için topladık! İşte tüm detaylar…

10 Mart 2021 Çarşamba 03:25
Özel Güvenlik Sertifikası nereden, nasıl alınır? ÖGG sertifika şartları ve eğitimi
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Yeni bir iş kapısı sunabilecek olan bu özel güvenlik sertifikası çokça aranmaktaydı. Aranan ve sorulan bütün detayları haberimizde açıkladık. 

 

Özel güvenlik sertifikası nedir, nasıl alabiliriz?

Bu sertifika kamuya açık yerleri, ticari amaçla açılan kamu kuruluşlarını ve kamu dışı olan bölgeleri korumayı sağlayabilmek için verilen bir sertifikadır. Ayrıca, özel hastaneler, alışveriş merkezleri, parklar, siteler gibi birçok alan günümüzde özel güvenlik görevlisi alımında bulunur.

Özel güvenlik görevlileri çalışmakta oldukları bölgeyi her türlü soruna karşı koruma yükümlülüğündedirler. Bulundukları ortamda huzuru sağlayıp, kuralları yerine getiren özel güvenlik görevlilerinin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Hem silahlı hem de silahsız olabilen bu görevliler hemen hemen her birimde bulunmaya başlamışlardır.

 

Özel güvenlik sertifikası alma yöntemleri

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu görevliler silahlı ve silahsız olarak ikiye ayrılmaktadır. 

 

Silahlı özel güvenlik sertifikası almak için gereli olanlar şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • En az liseyi ya da dengi bir okulu bitirmiş olmak.
  • Silahlı özel güvenlik mesleğine sahip olabilmek için 22 yaşından gün alıyor olmak gereklidir. 21 yaşını doldurmayan kişiler bu görev için gerekli koşulları sağlayamamış olurlar.
  • Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis yatmamış olmak.
  • Terör örgütleriyle bir bağlantısı olmamak.
  • Kamusal haklardan faydalanabilmek.
  • Yürüme bozukluğu veya akıl hastalığına sahip olmamak.

 

Silahsız özel güvenlik sertifikası almak için gereli olanlar şunlardır:

  • 18 yaşını doldurmak.
  • En az ilköğretim veya dengi bir okuldan mezun olmak.
  • Herhangi bir boy kilo koşulu aranmamaktadır.

Bu koşulları sağlayan ve başvurmak isteyenler güvenlik sertifikası veren kurumlara gidip başvuru yapmalıdırlar. Başvurunun ardından silahsız özel güvenlik sertifikası için 100 saat ders, silahlı özel güvenlik sertifikası için 120 saat ders verilmektedir. 

Eğitimlerini tamamlayan kişiler Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı’nın belirlediği tarihte yapılan sınavlardan başarılı olmalıdırlar. Sınavı başarıyla tamamlayan kişiler gereken belgeleri tamamladıktan sonra sertifikalarına ulaşabilirler. 

 

Sertifikayı almak için gereken belgeler:

  • Diploma fotokopisi
  • İkametgah belgesi
  • 4 adet fotoğraf
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi


Son Güncelleme: 10.03.2021 03:25
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Özel Güvenlik SertifikasıSilahlıSilahsız
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