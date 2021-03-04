Özel güvenlik maaşları ne kadar oldu? 2021 Güncel özel güvenlik maaşları

2021 yılı olarak güncellenen özel güvenlik maaşları silahlı ve silahsız olarak değişiklik göstermektedir. Güvenlik maaşları 2.825,90 TL veya 4.250 TL olarak değişiklik göstermektedir. Mesleğe yeni başlayan görevlilerin maaşları genellikle asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır.

2021 Kurumlara göre özel güvenlik maaşları ne kadar?

Belediye Özel Güvenlik Görevlisi: 3 bin 550 TL

Banka Özel Güvenlik Görevlisi: 3 bin 450 TL

Kadrolu Özel Güvenlik Görevlisi: 3 bin 400 TL

Havaalanı Özel Güvenlik Görevlisi: 3 bin 150 TL

Devlet Hastanesi Özel Güvenlik Görevlisi: 3 bin 400 TL

Amerikan Hastanesi Özel Güvenlik Görevlisi: 3 bin 650 TL

Acıbadem Hastanesi Özel Güvenlik Görevlisi: 3 bin 650 TL

Kamu kurumunda özel güvenlik maaşları genellikle 3 bin TL olarak hesaplanmaktadır. Bazı kurumlar ise ayrılan bütçeye göre 3 bin 500 TL farklılık göstermektedir.

Özel güvenlik maaşları çalışanın medeni durumlarına göre farklılık gösterir ve ücret artışı olabilir.

Belediyelerde ise bu durum 3 bin 500 4 bin TL olarak ayrılabilir.

Havaalanı özel güvenlik maaşlı 2021

Havaalanı maaşları özel sektöre göre değişiklik göstermektedir. Havaalanı özel kadrosunda çalışan kişiler genellikle 3 bin- 3 bin 500 TL arasında değişiklik gösterir. Devlet kadrosunda yapılan görevlerde ortalama 4 bin TL maaş verilmektedir.

Belediye özel güvenlik maaşları 2021

Taşeron kadrosunda veya özel şirketlerde görev yapan kişilerin maaşları değişiklik gösterir. Belediye kadrosunda çalışan kişiler 3 bin 750 veya 4 bin TL arasında maaş alırlar.

Özel okul güvenlik maaşları 2021

Bazı özel okullar kendi bünyesinde personel alırken bazıları tercih etmemektedir. Kadrolu olarak görev yapan kişiler 3 bin 750 4 bin TL olarak maaş verilmektedir. İŞKUR programlarına göre görev yapan güvenlik görevlileri ise istihdam olarak adlandırılır ve aldıkları ortalama maaş 3 bin TL civarındadır.

Banka özel güvenlik maaşları 2021

İl ve banka şubelerine göre değişen maaş ücretleri özel güvenlikler 3 bin TL maaş alırken, PTT şubelerinde özel güvenliklerin aldıkları maaş ise İş Sendika tarafından verilir. Maaşları ise 3 bin 500 3 bin 700 arasında değişiklik gösterilir.

Özel sektör güvenlik maaşları 2021

Özel güvenlik amir maaşları 2021

Özel sektörde görev yapan kişiler silahlı silahsız olarak ayrılmaktadır. Silahsız olanlar 3 bin TL civarında maaş alırlarken silahlı olanlarda bu durum değişkenlik gösterir.

Özel güvenlik amir maaşları diğer çalışanlara göre farklılık gösterir. Özel güvenlik amiri aldıkları maaş ve çalıştıkları pozisyona göre değişiklik gösterilir.

Özel Güvenlik Amiri/Müdür Maaşı: 4 bin 500-5 bin 500 TL

Ekip Şefi Maaşı: 3 bin 500-4 bin 500 TL

Vardiya Amiri Maaşı: 3 bin-3 bin 500 TL

Özel güvenlik için aranan şartlar nelerdir?

5188 sayılı kanuna göre özel güvenlik için birtakım şartlar aranmaktadır. Silahlı veya silahsız görev yapan kişiler için bu durum değişiklik gösterilir.

Özel güvenlik için aranan temel şartlar:

Akıl hastalığı bulunmaması veya vücudunda göreve engel olabilecek herhangi bir hasarın olmaması,

18 yaşını doldurmuş ve T.C vatandaşı olunması,

Silahlı görevde bulunacaklar en az lise mezunu, silahsız görev yapacaklar ise minimum 8 senelik ilkokul/ortaöğretim mezunu,

Güvenlik soruşturmaları olumlu geçmesi

Kanunun 14. maddesi gereğince belirtilen özel güvenlik eğitimlerinin tamamlanmış olması gerekir.

Özel güvenlik nasıl olunur?

Özel güvenlik olunması için öncelikle Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan özel güvenlik sınavına girilmesi gerekmektedir. En az 60 puan alan adaylar, belirlenen tutarı ödemeleri gerekir. Her ay 4 kez özel güvenlik sınavına girebilir.

Silahlı olarak görev yapacak kişiler silah eğitiminden başarılı olunması gerekir. 120 saat eğitim süresi olan adaylar özel eğitim için teorik ve uygulamalı derslerden oluşur.

Silahsız görev yapacak kişiler ise 100 saatlik temel eğitim görürler.

Özel güvenlik maaşları nasıl belirlenir?

Özel güvenlik maaşlarının belirlenmesi için silahlı veya silahsız olarak görev yapıyor olması ve daha önce çalıştığı yerlerdeki deneyimine bakılır. Eğitim durumuna göre farklılık gösteren durumlarda devlet kadrosunda olması veya özel sektörde çalışması göz önünde bulundurulur.

Özel güvenlik başvurusunda istenilen belgeler!

Kimlik belgesi fotokopisi,

Fotoğraf,

E-devletten alınabilecek olan vukuatlı nüfus kayıt öneği talebi,

Sabıka kaydı istenmektedir.

Sağlık raporu istenmektedir. Aile hekimlerinden alınan sağlık raporu da kabul edilmektedir.

Öğrenim durumunu gösteren belge istenmektedir.

KPSS’den giriş yaparak özel güvenlik olmak isteyen vatandaşlar en az 88.598 puan aranmaktadır. Sağlık Bakanlığı özel güvenlik KPSS puanı ise 91,01 puan alınmalıdır.

Özel güvenlik görevlilerin çalışma alanları nelerdir?

Alışveriş merkezlerinde veya futbol, basketbol gibi spor müsabakaların da özel güvenliğe mutlaka ihtiyaç duyulmaktadır. Bina ve tesislerde özel güvenlik bulunurken, özel yaşam alanlarında isteğe bağlı özel güvenlik bulunabilir. Hastane ve kamu binalarında özel güvenlik aranırken havaalanı, demir yolu terminallerinde özel güvenlikler görev yapmaktadır.