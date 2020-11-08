Özel Güvenlik kimlik kartı nasıl alınır? ÖGG kimlik randevusu nasıl alınır

Özel güvenlik kimlik kartlarının nasıl alınacağı merakla araştırılmaya başlandı. Eğitimini başarıyla tamamlayan ve özel güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen kişilerin silahsız veya silahlı kimlik kartını sunması gerekmektedir. Özel güvenlik olarak görev yapılacağında yetki kartları ibraz edilmeli ve bu sebeple kartın çıkartılma aşaması son derece önemlidir.

Hemen hemen bütün kurumlarda istihdam edilebilen özel güvenlik görevlilerinin sayısı büyük ölçüde artmıştır. Bu sebeple silahsız ve silahlı güvenlik kimliği noktasında araştırmalarda bulunan kişi sayısı da her geçen gün artış göstermektedir.

Özel güvenlik kimlik kartı nasıl alınır?

Özel güvenlik kartlarının alınabilmesi için ilgili kurumlarda eğitim almak gerekmektedir. Eğitim süreci tamamlandıktan sonra adaylar başvuruda bulunarak kart çıkarabilmektedir. Özel güvenlik kimlik kartıyla ikamet edilen noktada Emniyet Genel Müdürlüğü il ve ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunulması gerekmektedir.

ÖGG kimlik kartını ilk defa çıkaracak kişiler yenileme işlemine göre daha fazla belgeyle başvurularını tamamlayacaklar. İlk kez kimlik alacak kişiler kimliklerinin gelmesini beklerken mağduriyet yaşamamaları için valilikten özel güvenlik geçici kimlik kartını alabilmektedir.

Özel güvenlik kartı randevusu nasıl alınır?

Randevu işlemleri intenet üzerinden tamamlanabilmektedir. Emniyet Müdürlüğü randevu sayfasına giriş yaptıktan sonra işlem türü içerisinden ‘’Özel Güvenlik Kimliği’’ sekmesine tıklayın. Açılan menüde ‘’İlk müracaat’’ sekmesini seçtikten sonra randevu alma sürecini tamamlayın.