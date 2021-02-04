Özel Güvenlik kartı başvurusu nasıl yapılır? 2021 ÖGG silahlı, silahsız kimlik kartı nasıl alınır? Özel güvenlik kartı başvurusu ve fiyatları

Özel güvenlik görevlilerinin yeni kimlik kartı başvurularında önceliği olacak. Yeni kimlik kartı alması gereken özel güvenlik görevlileri çalıştıkları kurum, kuruluş veya birimleri aracılığıyla il özel güvenlik şube müdürlüklerinden randevu alarak başvuru yapabilirler. Özel güvenlik kimlik kartı ücreti 40 TL olarak belirlenmiştir.

Başvuru yapılırken dikkat edilmesi gerekenler

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığınız olması, işinize yapmanıza engel olacak herhangi bir fiziki veya akli hastalığınızın bulunmaması, özel güvenlik temel eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamış olmanız, sicilinizde bir suçun bulunmaması ve bu suçlardan dolayı mahkûm olmamanız, 18 veya 21 yaşını doldurmuş olmanız gerekmekte.

Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı alabilmek için ikamet ettiğiniz ilde bulunan il emniyet müdürlüğü özel güvenlik şube müdürlüğüne gitmeniz gerekmekte. Jandarma sorumluluğu altında oturanlar ise güvenlik soruşturması yapılabilmesi adına il jandarma komutanlığına başvuru yaptıktan sonra tahkikatları olumlu olan adaylar il jandarma komutanlığı tarafınca verilen bilgi formunu ve 19. sorunun sonucunda istenen dokümanlar ile il emniyet müdürlüğüne bağlı özel güvenlik şube müdürlüğüne gitmelidir.

Başvuru yapmak isteyenlerin yanlarında son altı ay içerisinde açık renk bir giysi ile çekilmiş, arka duvarın beyaz renkte olduğu 2 adet vesikalık biyometrik fotoğraf bulundurmaları,

için belirlenmiş olan 40 TL’lik ücretin Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfının T.Vakıflar Bankası Gaziosmanpaşa Şubesi IBAN TR58 0001 5001 5800 7303 9981 15 numaralı hesaba yatırılmış olduğunu belirten makbuz, il özel güvenlik şube müdürlüklerine teslim edilmelidir.

Özel güvenlik kartı nasıl alınır?

İlk kez özel güvenlik görevlisi kimlik kartı almak isteyen kişiler T.C Kimlik Numaralarını, Diploma fotokopilerini, sağlık raporlarını, özel güvenlik görevlisi çalışma izni dekontlarını, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formlarını, dört adet biyometrik fotoğrafı, kimlik kartı ücret dekontlarını yanında bulundurmak zorundalar.

Özel güvenlik ruhsat harcı nereye yatırılmalıdır?

Özel güvenlik ruhsat harcı yakınınızda bulunan en yakın vergi dairesine yatırılabilir. Vergi dairesine özel güvenlik harcı yatırmak istediğini ifade ederek ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Bankamatik veya online ödeme yöntemi ile özel güvenlik harcınızı yatıramazsınız. Ödemenizi vergi dairesine yapıp karşılığında dekontunuzu almayı unutmamalısınız.

Özel güvenlik kimlik harcı ne zaman yatırılabilir?

Özel güvenlik sınavını başarıyla tamamlayıp kazandıktan sonra size hazırlamanız gereken belgelerin isimlerinin bulunduğu bir liste verilecektik. Bu belgeler arasında özel güvenlik kimlik harcının yatırıldığını kanıtlayabilmek için gerekli olan dekontta yer almaktadır. Yani özel güvenlik sınavını başarıyla kazandıktan sonra özel güvenlik kimlik harcını yatırmanız zorunludur. Sınavı kazandığınızı öğrendiniz an itibariyle bir vergi dairesine giderek özel güvenlik kimlik harcınızı yatırabilirsiniz. Tüm belgelerinizin bütünlüğünü kontrol ettikten sonra ise Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’nden randevu olarak buraya teslim etmeniz gerekiyor.