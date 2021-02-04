İstanbul 15°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!

Özel Güvenlik kartı başvurusu nasıl yapılır? 2021 ÖGG silahlı, silahsız kimlik kartı nasıl alınır? Özel güvenlik kartı başvurusu ve fiyatları

Özel Güvenlik sınavını kazananların özel güvenlik kimlik kartı çıkarabilmek için hangi evrakları bulundurmalılar? Özel güvenlik kimlik kartları için başvuru merkezleri nereler ve ücretleri ne kadar?

04 Şubat 2021 Perşembe 18:22
Özel Güvenlik kartı başvurusu nasıl yapılır? 2021 ÖGG silahlı, silahsız kimlik kartı nasıl alınır? Özel güvenlik kartı başvurusu ve fiyatları
Takip Et:

Özel güvenlik görevlilerinin yeni kimlik kartı başvurularında önceliği olacak. Yeni kimlik kartı alması gereken özel güvenlik görevlileri çalıştıkları kurum, kuruluş veya birimleri aracılığıyla il özel güvenlik şube müdürlüklerinden randevu alarak başvuru yapabilirler. Özel güvenlik kimlik kartı ücreti 40 TL olarak belirlenmiştir.

 

Başvuru yapılırken dikkat edilmesi gerekenler

 

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığınız olması, işinize yapmanıza engel olacak herhangi bir fiziki veya akli hastalığınızın bulunmaması, özel güvenlik temel eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamış olmanız, sicilinizde bir suçun bulunmaması ve bu suçlardan dolayı mahkûm olmamanız, 18 veya 21 yaşını doldurmuş olmanız gerekmekte.

 

Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı alabilmek için ikamet ettiğiniz ilde bulunan il emniyet müdürlüğü özel güvenlik şube müdürlüğüne gitmeniz gerekmekte. Jandarma sorumluluğu altında oturanlar ise güvenlik soruşturması yapılabilmesi adına il jandarma komutanlığına başvuru yaptıktan sonra tahkikatları olumlu olan adaylar il jandarma komutanlığı tarafınca verilen bilgi formunu ve 19. sorunun sonucunda istenen dokümanlar ile il emniyet müdürlüğüne bağlı özel güvenlik şube müdürlüğüne gitmelidir.

 

Başvuru yapmak isteyenlerin yanlarında son altı ay içerisinde açık renk bir giysi ile çekilmiş, arka duvarın beyaz renkte olduğu 2 adet vesikalık biyometrik fotoğraf bulundurmaları,

 

Özel güvenlik kartı için belirlenmiş olan 40 TL’lik ücretin Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfının T.Vakıflar Bankası Gaziosmanpaşa Şubesi IBAN TR58 0001 5001 5800 7303 9981 15 numaralı hesaba yatırılmış olduğunu belirten makbuz, il özel güvenlik şube müdürlüklerine teslim edilmelidir.

 

Özel güvenlik kartı nasıl alınır?

 

İlk kez özel güvenlik görevlisi kimlik kartı almak isteyen kişiler T.C Kimlik Numaralarını, Diploma fotokopilerini, sağlık raporlarını, özel güvenlik görevlisi çalışma izni dekontlarını, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formlarını, dört adet biyometrik fotoğrafı, kimlik kartı ücret dekontlarını yanında bulundurmak zorundalar.

 

Özel güvenlik ruhsat harcı nereye yatırılmalıdır?

 

Özel güvenlik ruhsat harcı yakınınızda bulunan en yakın vergi dairesine yatırılabilir. Vergi dairesine özel güvenlik harcı yatırmak istediğini ifade ederek ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Bankamatik veya online ödeme yöntemi ile özel güvenlik harcınızı yatıramazsınız. Ödemenizi vergi dairesine yapıp karşılığında dekontunuzu almayı unutmamalısınız. 

 

Özel güvenlik kimlik harcı ne zaman yatırılabilir?

 

Özel güvenlik sınavını başarıyla tamamlayıp kazandıktan sonra size hazırlamanız gereken belgelerin isimlerinin bulunduğu bir liste verilecektik. Bu belgeler arasında özel güvenlik kimlik harcının yatırıldığını kanıtlayabilmek için gerekli olan dekontta yer almaktadır. Yani özel güvenlik sınavını başarıyla kazandıktan sonra özel güvenlik kimlik harcını yatırmanız zorunludur. Sınavı kazandığınızı öğrendiniz an itibariyle bir vergi dairesine giderek özel güvenlik kimlik harcınızı yatırabilirsiniz. Tüm belgelerinizin bütünlüğünü kontrol ettikten sonra ise Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’nden randevu olarak buraya teslim etmeniz gerekiyor.



Son Güncelleme: 04.02.2021 18:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ÖGGÖzel Güvenlik KartıÖzel Güvenlik Kartı Başvuru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A101 4 Şubat Perşembe aktüel ürünler kataloğu! A101 indirimli ürünler
A101 4 Şubat Perşembe aktüel ürünler kataloğu! A101 indirimli ürünler
Almanya'dan gelen iki cenaze karışınca mezarlar tekrar kazıldı!
Almanya'dan gelen iki cenaze karışınca mezarlar tekrar kazıldı!
İstanbul'da seyir halinde lastiği patlayan araç hurdaya döndü
İstanbul'da seyir halinde lastiği patlayan araç hurdaya döndü
Kepez ilçesi'nde bekçiler hayatlarını riske atarak hayat kurtardılar
Kepez ilçesi'nde bekçiler hayatlarını riske atarak hayat kurtardılar
Uşak’ta ehliyeti olmayan otomobil sürücüsü elektrikli bisiklet ile çarpıştı
Uşak’ta ehliyeti olmayan otomobil sürücüsü elektrikli bisiklet ile çarpıştı
Eyüpsultan'da otobüs ve otomobil birbirine girdi: 3 yaralı!
Eyüpsultan'da otobüs ve otomobil birbirine girdi: 3 yaralı!

Popüler Haberler

Whatsapp bellek yetersiz sorunu ve bellek temizleme yöntemleri
Maria ile Mustafa Gonca kimdir? Gerçek adı ne? Tuğba Tutuğ oynadığı diziler
İbo Show 6 Şubat yeni bölüm konukları ve fragmanı
Özel Güvenlik kartı başvurusu nasıl yapılır? 2021 ÖGG silahlı, silahsız kimlik kartı nasıl alınır? Özel güvenlik kartı başvurusu ve fiyatları
Güz Masalı yeni bölüm yok mu, bitti mi? Kanal 7 Güz Masalı neden yayınlanmıyor?
Star TV Menajerimi Ara dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu?
Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi nasıl alınır? 2021 Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvuru kanalları
yağlı ciltlerde fondöten kullanımı nasıl olmalıdır? Yağlı ciltler için fondöten önerisi
YKS sınavı kaç dakikadır? 2021 YKS konuları soru ve süre bilgileri
FOX TV Defne ile Son Gece'in konusu ve oyuncu kadrosu
Kamu çalışanları idari izin alınabilecek kronik rahatsızlıklar nelerdir?
Mucize Doktor dizisinde Doktor Doruk karakterine hayat veren oyuncu kimdir? (Hakan Kurtaş)
A101 28 Kasım Perşembe – 5 Aralık Perşembe 2019 aktüel indirimli ürünler kampanyası
Yanlız Kurt dizisinin konusu ve başlama tarihi ne? Atv yeni dizisi Yalnız Kurt yakında başlıyor!
Sahra hastanesi ne demektir, nedir? Sahra hastaneleri nerede, ne zaman kuruluyor?
2021 emekli intibak yasası Meclis’ten geçti mi? Emekli intibak yasası çıkarsa, emekli intibak maaşı ne kadar olacak?
Muvazzaf/ Sözleşmeli subayların başvuru şartları nedir, başvuru nasıl yapılır?
Kefilsiz kredi nasıl alınır? 2021 Kefilsiz kredi veren bankalar ve şartları
Pedofili nedir, ne demek? Pedofili anlamı
AÖO 2020 2. Dönem sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu? AÖO 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Survivor Barış kimdir? Barış Özbek'in hayatı ve hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.