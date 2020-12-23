Özel Güvenlik Görevlisi nasıl olunur, şartları nelerdir? Kimler Özel Güvenlik Görevlisi olamaz?

Özel güvenlikler pek çok kişi tarafından merak edilmeye devam ediyor. Özel ve kamu kurumlarında görev alabilen özel güvenlikler can, mal ve genel koruma işlerinde sorumlu kişilerdir. Pek çok konu ve alanda eğitim alan adaylar daha sonrasında başvurular ile kurumlara
atanmaktadır.
Özel güvenlik nasıl olunur?
Özel güvenlik personeli nasıl olunur sorusu ise pek çok kişi tarafından araştırılmaya devam ederken silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlerinde ve eğitimlerinde ki farklılıklar da merak ediliyor. Özel güvenlik görevlisi olabilmek için öncelikle sabıka kaydının temiz olması gerekir. Diğer şartlar ise 18 yaşını doldurmuş olmak, en az 8 yıllık ilköğretim mezunu olmak yeterlidir. Silahsız güvenlik görevlisi yaşı 18 olurken silahlı güvenlik görevlisi için aranan yaş şartı 21’dir. başvurular hem kadın hem erkek adaylar tarafından yapılabilmektedir.