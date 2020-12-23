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Özel Güvenlik Görevlisi nasıl olunur, şartları nelerdir? Kimler Özel Güvenlik Görevlisi olamaz?

Özel Güvenlikler en merak edilen mesleklerden bir tanesi olurken pek çok kadın ve erkek, Özel Güvenlik Görevlisi nasıl olunur, şartları nelerdir? Kimler Özel Güvenlik Görevlisi olamaz? sorularını araştırmaya devam ediyor.

23 Aralık 2020 Çarşamba 18:26
Özel Güvenlik Görevlisi nasıl olunur, şartları nelerdir? Kimler Özel Güvenlik Görevlisi olamaz?
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Özel güvenlikler pek çok kişi tarafından merak edilmeye devam ediyor. Özel ve kamu kurumlarında görev alabilen özel güvenlikler can, mal ve genel koruma işlerinde sorumlu kişilerdir. Pek çok konu ve alanda eğitim alan adaylar daha sonrasında başvurular ile kurumlara

atanmaktadır.

30 Ekim Cuma günü açıklanan 85. Temel Eğitim ve 65. Yenileme Eğitimi sonuçları ile birlikte ÖGG sınav sonuçları tam olarak açıklanmıştı. Özel güvenlik görevlisi olarak kurumlarda görev almak isteyen pek çok kişi ise açıklanan sınav sonuçları sonrasında sorgulama işlemi yapmaya başladı. Sorgulama ekranı adresi https://onlineislemler.egm.gov.tr/ozelguvenlik/Sayfalar/sinavsonuc.aspx olarak açıklandı.

Özel güvenlik nasıl olunur?

Özel güvenlik personeli nasıl olunur sorusu ise pek çok kişi tarafından araştırılmaya devam ederken silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlerinde ve eğitimlerinde ki farklılıklar da merak ediliyor. Özel güvenlik görevlisi olabilmek için öncelikle sabıka kaydının temiz olması gerekir. Diğer şartlar ise 18 yaşını doldurmuş olmak, en az 8 yıllık ilköğretim mezunu olmak yeterlidir. Silahsız güvenlik görevlisi yaşı 18 olurken silahlı güvenlik görevlisi için aranan yaş şartı 21’dir. başvurular hem kadın hem erkek adaylar tarafından yapılabilmektedir.



Son Güncelleme: 23.12.2020 18:26
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Anahtar Kelimeler:
özel Güvenlik GörevlisiBaşvuru şartları
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