Özel araçlarda maske takılmalı mı? Özel araçlarda maske takılmadığında ceza uygulanır mı? Maske takmama cezasının ücreti nedir?

ARAÇ İÇERİSİNDE MASKE TAKILMALI MI

Covid-19, meydana çıktığı ilk günden itibaren, başta toplumsal olmak üzere dünyayı sarsmıştır. Bütün dünyayı etkisi altına alan virüs ile ilgili her gün yeni bir önlem alınmaktadır. Salgının önüne geçmek için uygulanan en iyi yöntemlerden biri ise maske kullanımıdır. Bu kapsamda çoğu ülkede olduğu gibi Türkiye’de maske takmak zorunlu olmuştur. Kapalı ya da açık alanda uygulanmakta olan maske takma zorunluluğuna uymayan bireylere ise para cezası kesilmektedir.

Bu kapsamda çoğu vatandaşın kafasına takılan soru; özel araçlarda maske takılmadığında para cezasının uygulanıp uygulanmadığı oldu. Yani araç içerisinde de maske takılmasının zorunlu olup olmadığı sıkça soruluyor. Maske takmanın zorunluluğunu bildiren kanun çerçevesinde araç içerisinde de maske takma zorunluluğu vardır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise; maskenin araç içerisinde sürücüden başka birisi daha var ise takılmasının zorunlu olduğudur. Yani araçta sadece sürücü var ise maske takması zorunlu değildir.

Araçlarda maske takılmasının zorunlu hâle getirilmesinin sebebi ise kamu sağlığı ve güvenliğini korumaktır. Bu sebepten dolayı trafik polisleri tarafından bir çevirmeye kişi maskesiz girerse veya maskesiz olarak araç içerisinde bulunuyorsa; trafik polisleri tarafınca aracı sürmekte olan ve maskesiz olarak bulunan kişiye maske takmama cezası uygulanmaktadır. Tabii bununda bazı şartları bulunuyor ve bu şartlardan en önemlisi ise “araçtaki kişi sayısı” dır.

Maske takmama cezası ise Türkiye’ de yer alan bütün il ve ilçelerde uygulanmaktadır. 1593 sayılı kanun ile cezanın ne kadar tutacağı ve hangi şartlarda kesileceği belirlenmiştir. 1593 sayılı kanun kapsamında, yapılan denetimlerde maske takmadığı görülen bireylere 900 Türk lirası değerinde idari para cezası kesilecektir.

İKİ TEKERLEKLİ ARAÇTA MASKE KULLANIMI ZORUNLU MU(Bisiklet, Motor v.b)

Kapalı ve açık alanlar başta olmak üzere maske takmak zorunludur. Lakin bazı durumlarda istisnalar yapılabilmektedir. Maske takımı bütün ülkede ilgili kanun çerçevesinde zorunlu kılınmıştır. Uygulanmasının sürdürülebilirliği için; mesafeye dikkat edildiği taktirde, bisiklet sürücülerine maske takma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu sebep ile bisiklet sürücüleri maske takmadığı taktirde cezai işleme tabii tutulamaz. Motosiklet kullanıcıları da bisiklet kullanıcıları gibi aynı duruma sahiptir. Mesafe kuralına uyan motosiklet sürücüsü; maske takmadığı zaman maske takmama cezası almaz.

Özel araçlarda ise maske takmama kanunun dahilinde uygulanan cezaların birtakım şartları bulunmaktadır. Bu şartlar kapsamında; aracın içinde sürücüden başka birisi olduğunda ve aracın içinde aileden başka birisi bulunuyorsa maske takılması zorunludur. Yani aynı yerde kalmadıkları ve akraba olmadıkları taktirde sürücü ve yolcuların maske takması zorunludur. Eğer yapılan denetimler kapsamında sürücü ve araçtakilerin herhangi bir soy bağı bulunmadığı veya aynı evde kalmadıkları anlaşılırsa; kişi başına maske takmama cezası uygulanmaktadır. Toplu taşımalarda ise şoför ve bütün yolcuların maske takması zorunludur. Eğer şoförler maske takmıyorsa; bulundukları kurumlara şikayet edilebilirler.

MASKE TAKMAMA CEZASI NEREYE, NASIL ÖDENECEK

Maske cezası için ödeme işlemlerinin başlaması için önce cezanın kesilip tarafınıza bildirilmesi gerekmektedir. Eğer yapılan denetimlerde maske takmama cezası aldıysanız bu cezayı vergi dairelerine ya da mal müdürlüklerine ödeyebilmektesiniz. Eğer farklı bir kolluk kuvveti olan zabıtalar tarafından maske takmama cezası kesildiyse; bu cezanın belediyeye ödenmesi gerekecekti.

Maske takması zorunlu olup yine de maske takmamış olan bireylere kesilen bu idari para cezalarına itiraz edilmesi de mümkün olmaktadır. Maske takmama cezasına tabii tutulduktan sonraki 15 gün içerisinde, maske takmama cezası alan kişinin bu cezaya itiraz etmesi gereklidir. Yapılacak olan itirazlar; cezayı kesen ilgili birime veya mahkemelere yapılmalıdır.

Cezasını erkenden ödeyen bir bireye, cezasını erkenden ödediği için indirim uygulanır. Cezasını peşin ve erken bir şekilde ödeyen birey; normal tutar olan 900 Türk lirası yerine indirim alarak 675 Türk lirası ödeme yapar. Eğer birey isterse maske takmama cezasına taksitte uygulatabilmektedir. Taksitlendirmeler normal tutar olan 900 Türk lirası üzerinden yapılmaktadır.