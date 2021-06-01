Uzun süredir şehirlerarası kısıtlamalar devam ederken vatandaşlar Şehirlerarası seyahat yasağı kalktı mı? Şehirlerarası seyahat yasağından kimler muaf? sorularına yanıt arıyor.Tam kapanma sürecinin bitmesi ardından kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Haziran’ı kapsayacak yeni kademeli normalleşme sürecini açıkladı. Bu anlamda otobüs seferleri veya özel araçları ile yolculuk yapacak vatandaşlar özel araçla ve otobüsle şehirler arası seyahat yasağı var mı? Şehirler arası seyahat için seyahat izni gerekiyor mu? sorularına cevap arıyor.





Şehirlerarası seyahat yasağı devam ediyor mu?

Kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanacağı açıklandı.

Bu anlamda seyahat kısıtlamaları istisnaları İçişleri Bakanlığı maddeler halinde açıkladı. Bu istinaslar şu şekilde;