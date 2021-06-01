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Özel araçla ve otobüsle şehirler arası seyahat yasağı var mı? Şehirler arası seyahat için seyahat izni gerekiyor mu?

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir şehirlerarası seyahat kısıtlamaları devam ederken kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Haziran’ı kapsayacak yeni kademeli normalleşme sürecini açıkladı. Bu anlamda otobüs seferleri veya özel araçları ile yolculuk yapacak vatandaşlar özel araçla ve otobüsle şehirler arası seyahat yasağı var mı? Şehirler arası seyahat için seyahat izni gerekiyor mu? sorularına yanıt arıyor. İşte şehirler arası seyahat yasağı hakkında verilen kararlar haberimizde…

01 Haziran 2021 Salı 15:31
Özel araçla ve otobüsle şehirler arası seyahat yasağı var mı? Şehirler arası seyahat için seyahat izni gerekiyor mu?
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Uzun süredir şehirlerarası kısıtlamalar devam ederken vatandaşlar Şehirlerarası seyahat yasağı kalktı mı? Şehirlerarası seyahat yasağından kimler muaf? sorularına yanıt arıyor.Tam kapanma sürecinin bitmesi ardından kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Haziran’ı kapsayacak yeni kademeli normalleşme sürecini açıkladı. Bu anlamda otobüs seferleri veya özel araçları ile yolculuk yapacak vatandaşlar özel araçla ve otobüsle şehirler arası seyahat yasağı var mı? Şehirler arası seyahat için seyahat izni gerekiyor mu? sorularına cevap arıyor.

Şehirlerarası seyahat yasağı devam ediyor mu?

Kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanacağı açıklandı.

Bu anlamda seyahat kısıtlamaları istisnaları İçişleri Bakanlığı maddeler halinde açıkladı. Bu istinaslar şu şekilde;

  • Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşları uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek,
     
  • Şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmesi yeterli olacağı yönünde açıklama yapıldı. Bu durumdaki kişilerin şehirler arası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.
     
  •  Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin (müfettiş, denetmen vb.) özel veya resmi araçlarla yapacakları şehirler arası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme belgesini ibraz etmek kaydıyla izin verilecektir.
     
  • Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-Devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına özel araçlarıyla seyahat edebilmeleri için gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacaktır.
     
  • Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır.
     
  • Zorunlu hal sayılacak durumlar ise Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
     
  •  Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),
     
  •  Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
     
  •  ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,
     
  •  Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
     
  •  Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
     
  • ▪Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
     
  • Kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.

Son Güncelleme: 01.06.2021 15:31
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Özel Araçla Ve Otobüsle şehirler Arası Seyahat Yasağı Var MıSeyahat Yasağı
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